Salvini | unico governo possibile è a guida centrodestra con M5S su programma concordato

Salvini : unico governo possibile con 5Stelle. Di Maio : leader Lega piegato al Cav. Si torni al voto : L'unico governo possibile è l'alleanza centrodestra-Cinquestelle - spiega il leader del Carroccio- L'alternativa sono le elezioni. Non è la strada per cui lavoriamo, per noi l'interesse degli italiani vengono prima delle convenienze di partito. Fino all'ultimo proveremo a trovare i numeri per mettere insieme un governo

Governo - Di Maio a Salvini : “Unico accordo possibile è Lega-M5s. Non c’è più tempo decida entro questa settimana” : “Sono stato accusato da Salvini di porre dei veti e non si capisce perché io non possa porli su Berlusconi e lui sul Pd. Noi siamo insieme alla Lega le uniche due forze che non si pongono veti a vicenda. Vediamo propinarci ipotesi ammucchiata di centrodestra quando poteva già partire un Governo del cambiamento in grado di cambiare tantissime cose”. Lo dice il leader M5s Luigi Di Maio, al termine dell’incontro con la presidente del ...

Salvini : unico dialogo che rispetta voto è Lega-M5s. Fico : partiti dialoghino per formare governo : Secondo il leader del Carroccio, centrodestra e M5S "devono avere la responsabilità di mettersi a un tavolo e ragionare di pensioni, tasse, giovani, Europa, giustizia, scuola, lavoro. Io sono pronto a farlo anche domani. Se qualcuno non ha voglia di farlo e non si sente in grado di governare, lo dica"

'L'unico dialogo possibile è quello Lega-M5S' - Salvini - : Fogliano-Redipuglia, 9 apr. , askanews, 'Se Di Maio, come a parole dice, vuole rispettare il voto degli italiani, l'unico dialogo possibile è quello tra Lega e M5S. Lui parla di nuovo, ma se per nuovo ...

Governo - Salvini : 'Se Di Maio rispettasse il voto - unico dialogo possibile è con Lega' : Si sentiranno oggi il leader della Lega e quello dei Cinquestelle per incontrarsi forse domani. Toti: 'Berlusconi aperto a esecutivo con i Cinquestelle' - Dovrebbero sentirsi oggi Salvini e Di Maio ...

Governo - Salvini : unico tentativo possibile è con M5S : Roma, 8 apr. , askanews, 'Voglio dirlo chiaro: si scordino di fare un Governo con il Pd. Se c'è un tentativo da fare, è con i 5 Stelle. Non e una mia fissazione, ma una cosa ovvia'. Lo dice al ...

Salvini avverte Berlusconi : Si scordi di fare un governo con il Pd - l'unico tentativo è con i 5Stelle : Lo dice al Corriere della Sera il leader della Lega, Matteo Salvini, che spiega: 'Se voglio cancellare la riforma Fornero, se voglio riformare il mondo del lavoro e la scuola ed espellere gli ...

Berlusconi : "Centrodestra andrà unito al Colle"Salvini : l'unico governo possibile è con M5s : Arriva la risposta del numero uno di Forza Italia all'auspicio di Salvini: "Alle prossime consultazioni il centrodestra si presentera' unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni". Intanto Toninelli (M5s) chiama il Pd: "Incontriamoci". Secca risposta di Martina: "Impossibile".

Berlusconi : ”Centrodestra andrà unito al Colle”Salvini : l’unico governo possibile è con M5s : Berlusconi:”Centrodestra andrà unito al Colle”Salvini: l’unico governo possibile è con M5s Arriva la risposta del numero uno di Forza Italia all’auspicio di Salvini: “Alle prossime consultazioni il centrodestra si presentera’ unito con Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni”. Intanto Toninelli (M5s) chiama il Pd: “Incontriamoci”. Secca risposta di Martina: ...

Salvini e Berlusconi : “Ora insieme da Mattarella”. Il leader della Lega : “L’unico governo possibile è noi con il M5s” : “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello del centrodestra insieme con il M5s“. Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini in un’intervista al Tg1. Una proposta dopo giorni di tensione all’interno del centrodestra, finita in piazza proprio durante le consultazioni al Quirinale, con il leader di Forza Italia che è uscito dall’incontro con Mattarella ...

Salvini a Berlusconi-Meloni : "Insieme al Colle - l'unico governo possibile è con M5S" : Il leader della Lega manda anche un messaggio a Di Maio: "No a un esecutivo senza Forza Italia. Basta con i veti". Contemporaneamente Martina frena i grillini: Non ci si può confrontare con loro" , ma Orlando attacca: "Renzi permetta a Martina di lavorare o ritiri le dimissioni"

Salvini a Berlusconi-Meloni : "Insieme al Quirinale - unico governo possibile è con il M5S" : "Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L'unico governo possibile è quello insieme con il M5s". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini il quale manda poi un messaggio anche a Di Maio: "No a un governo senza Forza Italia. Basta con i veti". "Bisogna dialogare con i Cinque Stelle e chi dice di no sbaglia - aggiunge -. Un governo centrodestra-Cinque Stelle è possibile, non vedo l'ora di cominciare a lavorare".

Salvini : “L’unico governo possibile è quello insieme con il M5s” : Matteo Salvini esce allo scoperto. “Chiederò a Berlusconi e Meloni di andare insieme alle consultazioni. L’unico governo possibile è quello

Salvini a Berlusconi-Meloni : “Insieme al Quirinale - unico governo possibile con M5S” : Salvini a Berlusconi-Meloni: “Insieme al Quirinale, unico governo possibile con M5S” Il leader della Lega manda anche un messaggio a Di Maio: “No a un esecutivo senza Forza Italia. Basta con i veti”. Contemporaneamente Martina frena i grillini: Non ci si può confrontare con loro” Continua a leggere