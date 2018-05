Salvini | «Questo governo è un parto» Ma Di Maio chiude ancora | si è piegato a Berlusconi

Salvini : «Questo governo è un parto» Ma Di Maio chiude : «Torniamo al voto» : Il segretario della Lega: «Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo esecutivo. Faremo di tutto fino all’ultimo minuto. Documento dei parlamentari renziani: «Niente conte in direzione»

Corrado Formigli : "La Lega non viene a Piazzapulita. Chiedo a Salvini i motivi di questo veto" : Nell’estenuante fase post elettorale, tra consultazioni, mediazioni e forni aperti un po’ qua e un po’ là, la politica si fa soprattutto in televisione. Se i rappresentanti di Fratelli d’Italia e Liberi e Uguali si sono eclissati o quasi, la scena è al contrario occupata da Partito Democratico e Forza Italia, ma soprattutto dagli esponenti di Cinque Stelle e Lega, i due movimenti considerati i veri vincitori delle elezioni del 4 marzo.C’è ...

L'ira di Salvini : 'Io irrilevante? Di Maio non rispetta i propri elettori. Se vuole aiutarmi a ricostruire questo Paese io sono pronto' : 'Di Maio mi accusa di essere irrilevante? Forse voleva dire coerente e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani. Amoreggiare con Renzi e con il Pd pur ...

Governo - Salvini : “Se cadono i veti si parte. Abbiamo segnali in questo senso? Sì - aspettiamo il M5s” : “Se cadono i veti si parte e si parla di programmi”. Matteo Salvini risponde così alle domande dei cronisti, che lo attendono fuori da Palazzo Giustiniani al termine delle consultazioni tra il centrodestra unito e la presidente Casellati. Non vi sentite più tanto spesso con Di Maio? “No” replica il leader della Lega e del centrodestra. “Se oggi si parte è una bella giornata” ripete Salvini. “Avete ...

Berlusconi attacca Salvini per le frasi sulla Siria 'Questo è il momento di tacere' : In fondo anche Berlusconi deve muoversi su un equilibrio delicato tra la posizione filoatlantica e l'amicizia personale e politica con Vladimir Putin, alleato della Siria e di Assad. Perciò l'attacco ...

Di Maio - Renzi e Salvini : è questo il risultato del ‘largo ai giovani’? : Come volevasi dimostrare. Incartato nelle sue categorie pre-politiche tendenti al puerile, per prima l’antitesi nuovo/vecchio, il povero Luigi Di Maio fa la figura del bambino piagnucoloso: “O mi fate giocare da premier o lo dico a mamma Mattarella!” Cui danno corda i “compagnucci a disco rotto” Danilo Toninelli e Davide Casaleggio, ripetendo all’infinito la tesi (da bocciatura in matematica) che il loro leader avrebbe ricevuto ...

Riccardo Fraccaro eletto questore anche coi voti della Lega di Matteo Salvini : per Silvio Berlusconi è quasi finita? : Che la guerra tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sia soltanto di facciata? Il sospetto lo ha avanzato Gianfranco Rotondi , ma a ben vedere ci sono altre evidenze che fanno pensare come l'intesa tra i ...

'Questo è il segnale...'. Il colpaccio di Di Maio. Salvini in contropiede - cosa sta per succedere : La Lega ha appena fatto la sua scelta rompendo il centrodestra: Anna Maria Bernini. E Luigi Di Maio , circondato dai suoi, Roberto Fico, Alfonso Bonafede, Pietro Dettori e Vincenzo Spadafora, gongola. ...

Salvini : &qout;Io dialogo con tutti - questo mi hanno chiesto - però governo senza pastrocchi&qout; : Un compleanno in pompa magna per &qout;il Capitano&qout; quello di oggi. &qout;Oggi festeggio rigorosamente con i miei figli e coi figli che gli italiani hanno scelto, perché li rappresentassero in ...