Salvini punta al preincarico Al governo con i 5S Mai col Pd Se salta tutto

Salvini col cappio al collo - spunta un nuovo manifesto choc : 'Lega stretto' : Ancora volantini e manifesti che inneggiano alla violenza contro Matteo Salvini: questa volta il leader della Lega è ritratto con un cappio al collo e la scritta «Lega stretto». I manifesti sono stati attaccati a Imola, sopra quelli elettorali del candidato sindaco del Carroccio, Giuseppe Palazzolo.A denunciare il nuovo episodio, dopo quello di ieri a Pavia, è la senatrice leghista Lucia Borgonzoni, che ha pubblicato la foto del volantino sul ...

Fico - mandato per Governo M5s-Pd/ Mattarella punta sui dem : Di Maio rompe con Salvini e Centrodestra : Fico, mandato per Governo M5s-Pd: il presidente della Camera incaricato da Mattarella per intesa con i dem, Di Maio chiude a Salvini e Berlusconi, la reazione di Martina(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:10:00 GMT)

[Il retroscena] L'irritazione di Mattarella : Berlusconi e Salvini costretti a decidere. E punta sul Pd : Pd e M5s al Senato hanno 165 voti, troppo pochi per una navigazione certa visto che molti senatori Pd, ancora memori dello streaming del 2013, non accetterebbero il compromesso con i grillini e ciò ...

Luigi Di Maio chiude a Matteo Salvini e punta tutto sul Pd. All'orizzonte l'ombra opprimente di un governo del presidente : L'ottimismo della disperazione può sembrare eccessivo. Ma forse si può parlare dell'ottimismo della forte preoccupazione. Per il Movimento 5 stelle l'esplorazione di Roberto Fico e il suo perimetro delimitato all'interlocuzione con il solo Partito democratico è una sorta di ultima chiamata per poter essere protagonisti di un governo politico. Prima che tutto cambi.E così i vertici 5 stelle lasciano trapelare molta ...

Consultazioni - i sospetti di Salvini : 'Berlusconi punta al governo tecnico' : A differenza dei capponi di Renzo Tramaglino, Di Maio e Salvini continuano a beccarsi ma conoscono il loro destino e stanno facendo di tutto per evitarlo. 'Qualcuno tifa per il governo tecnico' tuona ...

Vicino al Quirinale spunta un murales : Berlusconi - Salvini e Di Maio come i 'Bari' di Caravaggio. Subito rimosso : Un anziano 'ingenuo' sta giocando a carte con un suo oppositore il quale in complotto con un suo avversario trucca il gioco della politica. Questa scena, così teatrale, descrittiva e realistica ...

Governo : tensione Berlusconi-Salvini - ma la Lega non strappa. Alla fine spunta la carta Casellati : Toccava a loro quella difficile mossa politica dopo la campagna mediatica scatenata dal M5s non contro Fi, ma contro il suo leader. 'La trattativa per la formazione di un Governo tra centrodestra e ...

Il centrodestra punta su Giorgetti : il passo indietro di Salvini concordato con Berlusconi : Scintille nel centrodestra, prima, durante e dopo l'incontro al Quirinale. Dal comunicato congiunto, "su cui abbiamo discusso abbastanza", come dice Silvio Berlusconi, alla passeggiata ad alta tensione che i tre leader...

Così Salvini e Di Maio puntano a mettere Berlusconi nell’angolo : C’è aria di pre-accordo, perlomeno in casa 5 Stelle. Nelle dichiarazioni pubbliche si attaccano, si punzecchiano, ma poi, quando Matteo Salvini e Luigi Di Maio si telefonano trovano sempre un modo per ritrovare il sereno e stringere un’intesa. Come è successo ieri. I due hanno cambiato assieme, e improvvisamente, il nome del presidente della commis...

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi insieme a Ischia : spuntano boxer attillati (Foto) : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi in vacanza ad Ischia: la foto del politico in boxer Matteo Salvini ed Elisa Isoardi vanno in vacanza insieme ad Ischia e spuntano dei boxer neri attillati. Sono dell’attuale leader della Lega. Come dimostra lo scatto, Salvini esce dalla struttura che lo ospita e fuma una sigaretta in intimo. E’ […] L'articolo Matteo Salvini ed Elisa Isoardi insieme a Ischia: spuntano boxer attillati (Foto) ...

Dopo il bacio Di Maio-Salvini spunta il Papa contro l'omofobia : murales a Pompei - subito cancellato : Papa Francesco sorride mentre, facendo il segno della vittoria con una mano, con l'altra stringe un cartello con il cuore arcobaleno, simbolo dell'orgoglio gay, sul quale è scritto questo: 'Love wins. ...

Crozza - la serata romantica di Di Maio con Salvini : “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo : Maurizio Crozza si sdoppia e veste i panni di Matteo Salvini e Luigi Di Maio impegnati in una serata romantica di avances e dolcezze. Lo show di Fratelli di Crozza va in onda tutti i venerdì, in prima serata, sul Nove L'articolo Crozza, la serata romantica di Di Maio con Salvini: “Al primo appuntamento non governo mai…”. E c’è anche il terzo incomodo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crozza e la cena romantica tra Di Maio e Salvini : 'Al primo appuntamento non governo con nessuno' : Nel programma Fratelli di Crozza, in onda su Nove, il comico genovese si cala nei panni di Luigi Di Maio e Matteo Salvini in una cena romantica in...

Fratelli di Crozza - anticipazioni puntata 6 aprile : consultazioni politiche e cena tra Salvini e Di Maio - info streaming : Fratelli di Crozza, anticipazioni oggi 6 aprile 2018 Maurizio Crozza analizza attraverso i suoi amati personaggi e i monologhi satirici l'intricata situazione politica focalizzandosi sulle ...