Governo - Salvini : 'Chiederò preincarico. Accordo con M5S o elezioni' - : Il leader della Lega afferma di non essere disponibile a sostenere un esecutivo istituzionale e ribadisce il suo "no" a trattare con il Pd: "Si ragiona con Di Maio altrimenti c'è il voto"

Salvini chiama Mattarella : “Preincarico a me? Perché no?” | “Ci proverò fino all’ultimo” : Salvini chiama Mattarella: “Preincarico a me? Perché no?” | “Ci proverò fino all’ultimo” “proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, specificando che il tentativo sarà “partendo dal centrodestra, che è la prima coalizione […]

Salvini chiama Mattarella : "Preincarico a me? Perché no?" | "Ci proverò fino all'ultimo" : "proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, specificando che il tentativo sarà "partendo dal centrodestra, che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli".

Governo - Salvini : “Chiedo ai 5 Stelle di tornare a ragionare insieme. Io pronto a un preincarico” : Il leader della coalizione di centrodestra rilancia il dialogo con il Movimento 5 Stelle e si dice pronto a un preincarico per provare a formare un Governo.Continua a leggere

Salvini passa all'attacco : ?"Chiederò il preincarico" : Un governo di tipo "istituzionale" non piace a Matteo Salvini. Il leader della Lega lo ha detto questa sera, attorniato dai cronisti, arrivando a Grumello del Monte, nel Bergamasco, dove è intervenuto alla festa della Lega. Salvini ha anche detto che cercherà "fino all'ultimo" di dare un governo all'Italia, "ma partendo dal centrodestra, che è la prima coalizione che ha vinto le elezioni" politiche, e che ha vinto anche alle recenti regionali ...

Matteo Salvini : "Preincarico? Perché no?" : Un governo di tipo "istituzionale" non piace a Matteo Salvini. Il leader della Lega lo ha detto questa sera, attorniato dai cronisti, arrivando a Grumello del Monte, nel Bergamasco, dove interviene alla festa della Lega. Salvini ha anche detto che cercherà "fino all'ultimo" di dare un governo all'Italia."Il governo istituzionale è stare tutti insieme per non fare nulla", ha spiegato Salvini in merito ad una sua disponibilità ...

