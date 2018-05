Salvini | il Matteo miracoloso con la ruspa per cambiare il mondo e la legge elettorale

Lega - Matteo Salvini arrivato a Genova : : Il sindaco Marco Bucci lo ha accolto con una battuta: «Non è pioggia, è irrigazione gratuita e continua» |

Elsa Fornero : 'Preoccupata da un governo di Matteo Salvini'. Il leghista Fedriga la umilia : 'Fai bene - perché...' : 'Cara Elsa Fornero , fai bene a preoccuparti'. Il leghista Massimiliano Fedriga liquida così l'entrata a gamba tesa della ex ministra del Welfare che intervistata da Massimo Giannini a Circo Massimo , ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il grave errore. Roberto D'Alimonte : 'Se si vota così - loro non vincono e l'Italia...' : Se il Movimento 5 Stelle non accetterà l'offerta della Lega , governo politico o 'governo breve' per rifare la legge elettorale, il rischio concreto è che si torni a votare molto presto, probabilmente ...

Governo - Matteo Salvini : “Disponibile a un preincarico. Si ragiona con M5s o si vota. No a esecutivo istituzionale” : No a un Governo “istituzionale” perché significherebbe “stare insieme per fare nulla”. E mai “con la sinistra e il Pd”: “Si ragiona con i 5 Stelle o altrimenti c’è il voto”, anche se il M5s deve tornare “con i piedi per terra”. Matteo Salvini resta sulle posizioni già espresse prima del naufragio della seconda opzione sondata dal presidente della Repubblica e rilancia quando gli ...

Incredibile : Matteo Salvini torna a corteggiare Luigi Di Maio : Mentre Luigi Di Maio chiede di tornare alle urne, Matteo Salvini torna a corteggiare il M5S. Il Quirinale però esclude

Matteo Salvini : "Mai al governo col PD. O M5S o si torna al voto" : Matteo Salvini non è intenzionato a scendere a patti col Partito Democratico. È stato lo stesso leader della Lega, dopo le indiscrezioni a proposito di presunti contatti con Matteo Renzi, a ribadirlo questa sera al suo arrivo Grumello del Monte per la festa della Lega:Prima delle elezioni ho detto "mandiamo a casa la sinistra e il Pd", mai andrò al governo con la sinistra e il PD [...] Il PD in questo momento è affascinante, è come un ...

Matteo Salvini : "Preincarico? Perché no?" : Un governo di tipo "istituzionale" non piace a Matteo Salvini. Il leader della Lega lo ha detto questa sera, attorniato dai cronisti, arrivando a Grumello del Monte, nel Bergamasco, dove interviene alla festa della Lega. Salvini ha anche detto che cercherà "fino all'ultimo" di dare un governo all'Italia."Il governo istituzionale è stare tutti insieme per non fare nulla", ha spiegato Salvini in merito ad una sua disponibilità ...

Il presidente Mattarella furioso - la voce : 'Sul governo decide venerdì'. Nessun incarico a Matteo Salvini : Non ha Nessuna intenzione di affidare un incarico a Matteo Salvini come gli chiede Silvio Berlusconi . No, Sergio Mattarella ha escluso l'ipotesi di un incarico al buio in passato e non cambia idea ...

Il Primo maggio di Matteo Salvini nel video su Facebook : “Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene???” : Nel giorno della festa dei lavoratori Matteo Salvini posta sul suo profilo Facebook un video in cui manovra una ruspa: “Buon Primo maggio, amici. Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene??? #andiamoagovernare”, si legge nel post sotto al video L'articolo Il Primo maggio di Matteo Salvini nel video su Facebook: “Prendo lezioni di RUSPA! Faccio bene???” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lezioni di ruspa. Il 1 maggio di Matteo Salvini : Prima o poi doveva accadere. A furia di evocare la ruspa, contro gli insediamenti nomadi abusivi o contro gli avversari politici, Matteo Salvini ha deciso di imparare a guidarne una. Così, dopo gli ...

Matteo Salvini sta realizzando la Padania senza dirlo? : Una mossa, silenziosa, che mira a consolidare quella credibilità politica mai considerata possibile fino a qualche mese fa. Una scelta che, finora, ha pagato. Elezioni dopo elezione, Regione dopo ...

Matteo Renzi - il retroscena-terremoto : gli sms scambiati con Matteo Salvini - il piano clamoroso : È gasatissimo, Matteo Renzi , e nulla sembra preoccuparlo. Né le critiche da dentro il Pd per la sua intervista spericolata da Fabio Fazio a Che tempo che fa , 'Avete visto come sono stato bravo? Lui ...

Matteo Salvini : 'Quattro mesi di governo e voto a ottobre' : Mentre Luigi Di Maio blatera a vanvera di 'elezioni a giugno' che non si possono fare, Matteo Salvini e la Lega , incassato l'ennesimo successo in Friuli, valutano quale possa essere l'alternativa a '...