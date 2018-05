Salvini | fino all' ultimo proveremo a mettere insieme un governo

Governo - Salvini : è un parto - farò possibile fino all'ultimo minuto : "Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita itala che ho visto a Euroflora. Vediamo di riuscire a mettere in piedi questo Governo che è un parto". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo ...

Mattarella : distinguere bene comune da interessi di parte. Salvini : ci proverò fino all'ultimo : Il capo dello Stato dice no al voto a giugno, chiesto da Di Maio. E ritiene suo dovere costituzionale fare di tutto per dare un governo al Paese. Ma il leader della Lega rilancia: governo con M5s o ritorno alle urne

Salvini non sa piu' cosa inventarsi per allungare la crisi fino alle elezioni in friuli - Politica : Il Cavaliere, più avvezzo a navigare fra i canali secondari della Politica, preferisce stare sulle generali e auspicare ciò che il presidente della Repubblica non ha alcuna intenzione di concedere: ...

M5s e Pd - contratto per un governo : Fico ha tempo fino a giovedì - ira di Salvini : Alle 17 il presidente della Camera Roberto Fico è salito al Quirinale per incontrare il Capo dello Stato che gli ha conferito un mandato esplorativo per dare avvio al terzo giro di consultazioni. Mattarella ha...

Di Maio a Salvini : “fino a domani per rompere con Berlusconi”/ Governo M5s-Lega : altrimenti contratto col Pd : Berlusconi, "Salvini è il leader del Centrodestra, no contatti con Pd". Di Maio a Salvini, "fino a domani per rompere con FI". Mattarella domani dà incarico a Fico per sondare dem-M5s(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:30:00 GMT)

"O la va o la spacca". Salvini si butta avanti anche fino a un pre-incarico : "Me la gioco fino all'ultimo..." : "Non vorrei ci fosse qualcuno, da tutte le parti che non ha la nostra stessa voglia di far partire il governo. Secondo me, c'è chi tifa a far saltare l'accordo politico per varare l'ennesimo governo tecnico. Io me la gioco fino all'ultimo mettendoci direttamente la faccia. Poi, se va, va...".Lo scroscio di applausi che ha accompagnato questa frase di Matteo Salvini a Isernia è essenziale per capire il senso delle sue parole. E' una ...

Governo - Salvini : finora sono stato zen ma sto perdendo pazienza : Roma, 17 apr. , askanews, Matteo Salvini sta 'perdendo la pazienza' anche se finora è stato 'zen' e se non nasce il Governo centrodestra-M5s 'tanto vale tornare a votare'. Il leader della Lega lo ha ...

Governo - sponda Di Maio a Salvini : 'Tutto congelato fino al 30 aprile' : Luigi Di Maio congela tutto fino a dopo le elezioni regionali del 22 e 29 aprile. Sia il M5S che la Lega infatti hanno più volte ribadito che serve tempo per perfezionare un'intesa già codificata e ...

Sergio Mattarella concede a Matteo Salvini e Luigi Di Maio tempo fino a maggio : senza intesa - un governo di tregua : Dietro le quinte e in silenzio, continua il lavoro di Sergio Mattarella per la formazione di un nuovo governo: le consultazioni partiranno il 3 aprile. Nel frattempo, proseguono le trattative tra ...

Salvini da domani a Ischia fino a Pasqua - incontra terremotati : Napoli, 29 mar. , askanews, Il leader della Lega Matteo Salvini è in viaggio per l'isola d'Ischia dove passerà il fine settimana Pasquale con la fidanzata Elisa Isoardi. Da quanto si apprende si ...