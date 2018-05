Salvini | Farò di tutto per dare un governo all' Italia

Vinitaly - Cuffaro presenta il suo vino : 'Aspetto Salvini - io tifo per lui' : C'è a Vinitaly anche Totò Cuffaro, l'ex governatore siciliano, con il suo vino. Pronto ad accogliere Salvini, se viene a visitare il suo stand e a farsi un goccio da lei? 'Certo, lo aspetto. Io tifo ...

Governo : Salvini - farò tutto il possibile per andare a governare : Roma, 12 apr. (AdnKronos) – “Un saluto dal mare di Bari, quanto entusiasmo per la Lega in Puglia! Ora si torna in direzione Roma, faccio e farò tutto il possibile per portarvi a governare”. Lo scrive in un tweet, con tanto di selfie col mare di Bari alle spalle, il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo Governo: Salvini, farò tutto il possibile per andare a governare sembra essere il primo su Meteo Web.

Salvini : io sono pronto a governare - ma non farò l'esploratore : Roma, 9 apr. , askanews, Matteo Salvini è 'pronto' a fare il presidente del Consiglio, ma solo se avrà 'i numeri', altrimenti non intende mettersi a fare 'l'esploratore'. Il leader della Lega lo ha ...

Salvini : "Farò di tutto per rispettare il mandato da premier. Ma dico no ai minestroni" : Il leader della Lega lo ha detto intervenendo alla Scuola di politica del Carroccio a Milano. 'Non sto smaniando per diventare premier - fa sapere Salvini -. Non penso che se non faccio il presidente ...

