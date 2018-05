Salvini | Disposto a sedermi attorno a un tavolo

blogo

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Matteooggi è in visita a Euroflora, a Genova, accompagnato dal Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che è di Forza Italia, ma è considerato il più vicino alla Lega tra gli azzurri. Il leader del Carroccio ha tenuto un breve discorso, cominciato scherzando sul nome della manifestazione "Mi permetto di suggerire il cambio di nome in Italflora invece di Euroflora, prima i fiori italiani! Scherzo, saremo un governo liberale e democratico e lasceremo decidere agli enti locali i nomi delle manifestazioni". Poi ha fatto una battuta sulla Festa del Lavoro di ieri, dicendo che è stata la festa di quelli "che di lavoro capiscono poco, penso a qualche rappresentante sindacale e anche a qualche cantante".Poi sulla sua presenza a Euroflora ha detto:"Sono qui come ho fatto al Vinitaly per portare omaggio agli imprenditori eroi che resistono. Il ministero del cibo, del bello, ...