Salvini | «Con i Cinque Stelle o si rivota»

Salvini : «Mai con il Pd. I Cinque Stelle con noi o subito elezioni» - Video : Il segretario della Lega è tornato sullo stallo del governo ribadendo il suo «no» alla sinistra ed esortando Di Maio: «Siamo la prima forza del Paese, se non governa con il centro destra tutto, si vada ad elezioni». Poi si è detto disponibile a un pre-incarico

Governo - Salvini : 'Chiederò preincarico. Accordo con M5S o elezioni' - : Il leader della Lega afferma di non essere disponibile a sostenere un esecutivo istituzionale e ribadisce il suo "no" a trattare con il Pd: "Si ragiona con Di Maio altrimenti c'è il voto"

Salvini : «Chiederò il preincarico No a governo con Pd - M5S o voto» : 'Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e ...

L'aut aut di Salvini : 'Mai col Pd - governo con M5S oppure elezioni' : 'Proverò fino all'ultimo minuto a dare un governo a questo Paese. Siccome prima delle elezioni ho detto mandiamo a casa la sinistra e il Pd , mai andrò al governo con la sinistra e il Pd'. Così Matteo ...

Salvini : «Mai con il Pd. I Cinque Stelle con noi o si vada alle elezioni subito» : Il segretario della Lega è tornato sullo stallo del governo ribadendo il suo «no» alla sinistra ed esortando Di Maio: «Siamo la prima forza del Paese, se non governa con noi si vada ad elezioni». Poi si è detto disponibile a un pre-incarico

Salvini BOCCIA DI MAIO : "CHIEDERO' PREINCARICO DI GOVERNO"/ "No esecutivo istituzionale e Pd - con M5s o voto" : SALVINI BOCCIA Di MAIO: "Chiederò PREINCARICO di Governo". Il leader della Lega chiude al Pd e avanza ipotesi di un esecutivo di minoranza: "O dialogo con M5s o voto"(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 22:59:00 GMT)

Salvini : "Si ragiona con M5S o al voto" : 23.00 Quella del governo istituzionale è un' ipotesi che "non mi piace. E' uno stare tutti insieme per non fare nulla". Lo ha detto Salvini, leader della Lega, da Grumello del Monte nel Bergamasco. "Proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra, la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli-VG". Per guidare il prossimo governo "non dico Salvini o nessuno. Dico che mi sento pronto con la squadra che abbiamo". "Non si tratta per il ...

Salvini : “Proverò fino all’ultimo a cercare i numeri per il governo. Con i Cinque Stelle o si rivota” : «Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all’ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e Friuli». Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, arrivando a una festa del partito. Chiederà un pre-incarico per fare un governo? «Perch...

Salvini : 'Chiederò il preincarico. No a governo con Pd - M5S o voto' : 'Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e ...

Salvini : 'Governo con M5s oppure al voto' : "Vediamo se qualcuno dei 5 Stelle dopo queste settimane torna coi piedi per terra e venga a un tavolo a ragionare sulle cose da fare ma con la squadra che ha vinto, il centrodestra. Coi veti e i ...

Salvini : 'Chiederò il preincarico. No a governo con Pd - M5S o voto' : 'Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e ...

Salvini : 'Chiederò il preincarico. No a governo con Pd - M5S o voto' : 'Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la prima coalizione e ha vinto in Molise e ...

Salvini : «Chiederò il preincarico. No a governo con Pd - M5S o voto» : «Proverò a cercare in parlamento quella forza per fare le cose che ci chiedono gli italiani. Ci proverò fino all'ultimo, ma partendo dal centrodestra che è la...

Lo Stato Sociale - Lodo Guenzi/ "Mi sono rotto il c..." al Concerto Primo Maggio 2018 : la lite con Salvini : Lo Stato Sociale, Lodo Guenzi: il Concerto del Primo Maggio 2018 in piazza San Giovanni aperto con un monologo antipolitica destinato a scatenare delle polemiche...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 21:45:00 GMT)