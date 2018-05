Salvini ci crede ancora | e tra i Cinque stelle cresce la voglia di riaprire il dialogo

L’ingenuo Di Maio che crede che Salvini sia meno impresentabile di B. : Nella commedia dell’assurdo che stiamo vivendo dopo il 4 marzo, una nota a parte merita il processo di beatificazione promosso dal capo politico dei Cinquestelle nei confronti del bullo padano Matteo Salvini, inseguito e blandito come l’interlocutore per partnership governative in assoluto più sintonico e affidabile. Insomma, siamo davanti a una scelta politica altamente acrobatica, dietro la quale faranno seguito ulteriori mosse stupefacenti, ...

Governo - Salvini : “Di Maio si crede al centro dell’universo - il sole. E’ arrivato secondo - non può dettar legge” : Il leader della Lega Matteo Salvini incontra i giornalisti a Catania, nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha affidato alla presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati il mandato esplorativo sui partiti per la formazione di un Governo. “Di Maio è arrivato secondo, non può dettar legge. Dica agli italiani se è disposto a fare come ho fatto io: un passo di lato per agevolare la formazione di un Governo. ...

SONDAGGI - GOVERNO M5S-LEGA/ Intesa Salvini-Di Maio : ci crede il 70% degli italiani : SONDAGGI, GOVERNO M5S-LEGA: la maggior parte degli italiani sembra convinta che alla fine si riuscirà a trovare l'Intesa per la formazione di un nuovo GOVERNO. Le indicazioni di voto.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:50:00 GMT)