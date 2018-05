Salute | il rischio di morte per emorragia aumenta se si ha un particolare gruppo sanguigno

Onu : la Salute delle donne a rischio per cambiamenti climatici : Di fronte alle catastrofi ambientali sono migliaia le persone costrette ad abbandonare la propria casa. L'Onu lancia l'allarme, le donne sono a rischio salute. cambiamenti climatici: in pericolo la salute delle donne Gli scienziati avvertono sulla pericolosità dei cambiamenti climatici. I mutamenti sono un problema grave che colpisce la sfera femminile. A New Orleans le vittime dell'uragano Katrina furono per l'80% donne. Lo tsunami che colpì le ...

Salute : gli angeli dell’11 Settembre hanno un rischio doppio di sviluppare un precursore del mieloma : I primi soccorritori arrivati al World Trade Center l’11 Settembre 2001 poco dopo l’attacco alle Torri Gemelle hanno un rischio doppio di sviluppare una condizione detta gammapatia monoclonale di incerto significato (Mgus), un precursore del mieloma multiplo, rispetto alla popolazione generale. E’ quanto ha stabilito uno studio su 781 vigili del fuoco di età compresa fra 50 e 79 anni, pubblicato su ‘Jama Oncology’ e ...

Salute : il grasso addominale un rischio per il cuore - anche con un peso normale : Una ricerca della Mayo Clinic, presentata a EuroPrevent 2018, promossa dalla Società Europea di Cardiologia, ha rilevato che avere un accumulo di grasso addominale, anche con un indice di massa corporea nella norma, può costituire un rischio a lungo termine di problemi cardiovascolari raddoppiato. Sono stati studiati i dati relativi a una ricerca che ha arruolato 1.692 residenti nella contea di Olmsted, nel Minnesota, di età pari o superiore a ...

Salute : asma e rinite allergica potrebbero aumentare il rischio di disturbi psichiatrici : asma, rinite allergica e dermatite atopica (eczema), note come “3 A”, sono alcune tra le più comuni malattie allergiche. Studi precedenti hanno riportato dei collegamenti tra malattie allergiche e disturbi psichiatrici o emotivi. Per esempio, uno studio danese ha svelato che i bambini con allergie avevano più problemi di questo tipo. Ma non tutte le ricerche precedenti hanno supportato questo tipo di collegamento, con uno studio in Taiwan che ...

IL CAFFÈ PREVIENE IL DIABETE DI TIPO 2/ Scoperta importante per la Salute - riduce anche il rischio Alzheimer : Il CAFFÈ PREVIENE il DIABETE di TIPO 2, Scoperta importante per la salute: rischio ridotto del 30%. A rivelarlo è un documento di revisione che è stato pubblicato su Nutrition Reviews.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:37:00 GMT)

Salute : dieta e stili vita della coppia influenzano il rischio di future malattie dei figli : Secondo un’analisi pubblicata su “The Lancet“, l’alimentazione e lo stili di vita adottato dei futuri mamma e papà influenzano la Salute del nascituro. “La Salute della coppia, inclusi peso, metabolismo e dieta, può influenzare il rischio di future malattie croniche nei bambini. L’attuale attenzione data a fattori di rischio come fumo o alcol è importante ma è necessario anche preparare la coppia alla ...

Salute a rischio se ci si asciuga le mani con gli asciugamani elettrici : Veri e propri diffusori di batteri, gli asciugamani ad aria calda presenti sempre più spesso nei bagni pubblici, possono "aspirare" i batteri dai servizi igienici per rimandarli in modo diretto sulle ...

Smog : anche una breve esposizione al particolato mette a rischio la Salute dei bimbi : Lo Smog è estremamente dannoso per i più piccoli. anche il più breve aumento di presenza di particolato (Pm 2,5) nell’atmosfera, cioè delle particelle responsabili dell’inquinamento, grandi circa il 3% del diametro di un capello, è associato allo sviluppo di infezioni respiratorie acute nei bambini piccoli, secondo una nuova ricerca condotta da un team Usa dell’Intermountain Healthcare Medical Center, della Brigham Young ...

Protesi dentarie fasulle : grave rischio per la Salute - come tutelarsi : La salute dei denti è di fondamentale importanza per tutti: se non si cura bene l'igiene si possono diffondere delle infezioni dentarie medio-gravi. I dentisti consigliano dunque di effettuare una visita almeno un paio di volte durante il corso dell'anno. Dall'Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica AIO arriva però un'allerta riguardo a dei prodotti odontoiatrici fasulli o costituiti da sostanze tossiche. Entrando nel dettaglio, si parla ...

Romina Power : "Rischio ripercussioni sulla Salute di Al Bano" : Dopo le parole di Al Bano a 'Storie italiane' e le voci di gossip sempre più insistenti su una rottura con Loredana Lecciso, interviene a gamba tesa Romina Power che con un post sui social difende il ...

Salute : l’attività fisica aiuta il cuore anche se si ha un alto rischio genetico di malattie cardiache : Mantenersi in forma, anche se si è nati con un alto rischio genetico di sviluppare malattie cardiache, aiuta a mantenere il cuore in Salute, secondo un nuovo studio dei ricercatori della Stanford University School of Medicine. In uno dei più grandi studi osservazionali sull’attività fisica e le malattie cardiache, i ricercatori hanno esaminato i dati raccolti da quasi mezzo milione di persone nel database dell’UK Biobank. Hanno scoperto che le ...

Allarme Ministero della Salute. Decò richiama gelato al tiramisù : rischio per celiaci : Richiamo per rischio presenza allergeni nel gelato in vaschetta al tiramisù del marchio Decò. Glutine non dichiarato in etichetta.Continua a leggere

Elettrosmog - Codacons : “Ripetitori e cellulari causano il cancro - a rischio la Salute dei cittadini” : “Cronaca Milano e Nazionale: l’Istituto Ramazzini di Bologna – spiega in una nota il Codacons – ha concluso la ricerca relativa all’esposizione umana alle radiazioni a radiofrequenze prodotte da ripetitori e trasmettitori per la telefonia mobile. I risultati sono sconcertanti. Sono stati rilevati aumenti statistici significativi nell’incidenza di shwannomi maligni, tumori rari delle cellule nervose del cuore, ...