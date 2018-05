Salute & Ambiente | OMS | nel mondo 9 persone su 10 respirano aria inquinata

Salute & Tecnologia : sempre più giovani nelle cliniche per disintossicarsi dai social media : Sono in aumento i giovani che decidono di rivolgersi a centri per il trattamento delle dipendenze da social media: l’assuefazione dei ragazzi a Facebook, Instagram, Twitter e così via sta incrementando anche il numero dei rehab center, dove gli adolescenti vengono lasciati senza smartphone e internet e consigliati a seguire programmi specializzati. Il Centro “Paradigm” in California sostiene di avere un tasso di successo pari ...

Ambiente & Salute : oltre il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata : L’Health Effects Institute ha condotto uno studio su larga scala, concludendo che oltre il 95% della popolazione mondiale respira aria inquinata. E’ emerso in particolare che sono i Paesi in via di sviluppo a sopportare e conseguenze peggiori, in quanto fanno registrare altissimi livelli di smog e aria contaminata, sia dentro casa che fuori. Le nazioni più industrializzate invece di recente hanno registrato miglioramenti. Solo nel ...

Salute & Tecnologia : le notifiche delle smartphone danno dipendenza come gli oppiacei : Secondo i risultati di uno studio pubblicato su NeuroRegulation l’abuso di smartphone ha un effetto simile all’abuso di sostanze stupefacenti, come gli oppiacei. “La dipendenza dall’uso di smartphone inizia a formare connessioni neurologiche nel cervello in modo simile a quelle che si sviluppano in coloro acquisiscono una dipendenza da farmaci oppioidi per alleviare il dolore“, dichiara Erik Peper, docente di ...

Ricerca & Salute : ecco la tintura non tossica che non danneggia i capelli : Il grafene è il materiale più sottile ed è tra i più leggeri che esistono, è denso, trasparente, resistente allo stress (1.000 volte più dell’acciaio), efficiente come conduttore di calore ed elettricità, resistente alla temperatura e alle variazioni del pH. Le sue applicazioni vanno dall’elettrodinamica alla chimica fisica e organica, arrivando perfino alla cosmetica. Infatti, il grafene è in grado di offrire quello che per molte donne è ...

Tecnologia & Salute : l’Intelligenza Artificiale ha scoperto 6.000 specie di virus : Simon Roux, dell’Istituto di Genomica del Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti (Doe), ha addestrato i computer ad identificare il Dna dei virus: il 15 marzo scorso, ad una conferenza a San Francisco, ha presentato i risultati del suo lavoro, pubblicato su “Nature“, secondo cui l’Intelligenza Artificiale è riuscita a scoprire circa 6.000 specie di virus di cui si ignorava ...

Salute & Tecnologia : adolescenti iperconnessi - ecco quali sono i campanelli d’allarme : Dal 22° Congresso nazionale della Società italiana di psicopatologia di Roma arriva un dato allarmante: circa il 13% degli adolescenti iperconnessi è a rischio dipendenza patologica e sono in aumento tra i 14 e i 18 anni disturbi quali ansia, depressione, insonnia e difficoltà cognitive. Il motivo sarebbero proprio le troppe ore trascorse davanti a smartphone e altri dispositivi: più di 6 al giorno. “I giovani 3.0 non riescono proprio a ...

Salute & alimentazione : il caffè a dosi moderate è alleato dello sport : Hanno tagliato il nastro di partenza le Olimpiadi invernali di Pyeongchang 2018. Quasi 3.000 atleti provenienti da 92 Paesi si stanno confrontando su sport di resistenza e potenza, come lo sci di fondo e il pattinaggio di velocità, e su discipline ad intervallo, come ad esempio il biathlon (tiro a segno con la carabina e lo sci di fondo). Su prestazioni sportive, resistenza e ruolo del caffè nuovi dati dall’Institute for Scientific Information ...