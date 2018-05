Salame contaminato da salmonella | lotto e marca interessata

Blastingnews

: Rischio contaminazione batterica. Il Ministero della Salute lancia l’allarme: - DonnaFanpage : Rischio contaminazione batterica. Il Ministero della Salute lancia l’allarme: - PieriLuciano : Salame con salmonella, Ministero avvia il ritiro dal commercio. Il lotto contaminato - zazoomblog : Salame con salmonella Ministero avvia il ritiro dal commercio. Il lotto contaminato - #Salame #salmonella… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Nuova allerta alimentare arriva nelle ultime ore da parte del Ministero della Salute. Non molti giorni fa avevamo parlato del richiamo del'spinata romana' per via di contaminazione da listeria. Purtroppo i casi di ritiro dal commercio per contaminazione sembrano non fermarsi. Molto importante è essere a conoscenza dei vari richiami alimentari per non consumare prodotti che potrebbero esporre a rischi per la propria salute i consumatori.Undiromagnolo è stato ritirato dal commercio per problemi di contaminazione microbiologica. Il marchio incriminato è Natural Salumi e ad annunciare la notizia è stato il sito online del Ministero della Salute nella sezione 'Richiami prodotti alimentari da parte degli operatori'. Ilromagnolo Natural Salumi è rivenduto in confezioni da 0,90 kg intero e 0,45 kg. Ilin questione è il numero ...