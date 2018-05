Salame contaminato da salmonella | lotto e marca interessata

Blastingnews

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Nuova allerta alimentare arriva nelle ultime ore da parte del #ministero della salute. Non molti giorni fa avevamo parlato del richiamo del #'spinata romana' per via di contaminazione da listeria. Purtroppo i casi di ritiro dal commercio per contaminazione sembrano non fermarsi. Molto importante è essere a conoscenza dei vari richiami alimentari per non consumare prodotti che potrebbero esporre a rischi per la propria salute i consumatori.Undiromagnolo è stato ritirato dal commercio per problemi di contaminazione VIDEO microbiologica. Il marchio incriminato è Natural Salumi e ad annunciare la notizia è stato il sito online del Ministero della Salute nella sezione 'Richiami prodotti alimentari da parte degli operatori'. Ilromagnolo Natural Salumi è rivenduto in confezioni da 0,90 kg intero e 0,45 kg. Ilin ...