Russiagate | su Trump minaccia di un mandato di comparizione

Russiagate - Mueller evoca un mandato per interrogare Trump : Washington - Il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller , ha evocato la possibilità di emettere un mandato per far interrogare il presidente americano Donald Trump davanti a un grand giury.

Russiagate - Mueller vuole obbligare Trump a testimoniare : Una mossa che potrebbe portare ad uno storico conflitto davanti alla Corte suprema Usa. Nell'incontro di inizio marzo i legali di Trump avrebbero insistito che il presidente non ha alcun obbligo di parlare con gli investigatori federali nell'indagine sulle interferenze russe nelle presidenziali Usa

Russiagate - esperto russo commenta l'intenzione di Mueller di interrogare Trump - : "Mueller è alla ricerca delle prove dei legami con la Russia, ma è passato quasi un anno e non è riuscito a trovarle perché non ce ne sono. Questo caso non ha prospettive, è stato usato come base per ...

Russiagate - Nyt : ostruzione giustizia fra domande Mueller a Trump : Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, ha "almeno" 40 domande da porre a Donald Trump per chiarire i suoi rapporti con la Russia e determinare se il presidente Usa ha o meno ...

Trump - Comey - le prostitute Così riesplode il Russiagate : I l Russiagate torna prepotentemente al centro della scena in America. Questa volta ad accendere le polemiche sono gli appunti dell'ex direttore dell'Fbi James Comey, consegnati dal dipartimento di Giustizia al Congresso. Quindici pagine sui colloqui tra l'ex numero uno del Bureau e il presidente Donald Trump, da cui emergono critiche a Michael Flynn e affermazioni di Vladimir Putin. Durante un breve incontro alla Casa Bianca nel febbraio 2017, ...

Russiagate e prostitute. Nei memo di Comey le ossessioni di Trump : La cosa più curiosa è Putin che si vanta con Trump di avere in Russia le migliori prostitute del mondo. La sostanza dei diari dell’ex direttore dell’Fbi Comey, pubblicati giovedì sera, è però assai più profonda, perché riguarda due punti fondamentali del Russiagate: primo, se le informazioni imbarazzanti su Donald erano vere; secondo, se il preside...

Russiagate : Dem fanno causa a Mosca e a campagna Trump : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

I Pulitzer 2018 sfidano Trump - Wp e Nyt vincono con il Russiagate - : Tra i vincitori del prestigioso premio giornalistico americano ci sono anche il New York Times e il New Yorker grazie agli scoop sul caso Harvey Weinstein. Assegnati premi in una ventina di categorie. ...

