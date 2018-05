Russiagate | Mueller evoca interrogatorio Trump

Russiagate - Mueller evoca mandato per fare interrogare Trump - : Secondo il Washington Post, il procuratore speciale, durante un incontro con gli avvocati del tycoon a marzo, ha ipotizzato la possibilità di portare il presidente davanti a un Grand jury. La mossa ...

Russiagate - Mueller ha evocato mandato per interrogare Trump : Il procuratore speciale del Russiagate, Robert Mueller, ha evocato la possibilità di emettere un mandato per far interrogare il presidente americano Donald Trump davanti a un grand giury. Lo scrive il Washington Post, riferendo di un incontro all’inizio di marzo fra Mueller e gli avvocati del tycoon. Una mossa che potrebbe portare ad uno storico co...

Russiagate - Nyt : ostruzione giustizia fra domande Mueller a Trump : Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, ha "almeno" 40 domande da porre a Donald Trump per chiarire i suoi rapporti con la Russia e determinare se il presidente Usa ha o meno ...

Mueller agli avvocati del presidente : "Per ora Trump non è obiettivo dell'inchiesta penale sul Russiagate" : Al momento Donald Trump non è considerato oggetto dell'inchiesta penale sul Russiagate. Lo ha detto il procuratore speciale Robert Mueller, che guida l'inchiesta sulle presunte interferenze di Mosca nelle elezioni presidenziali del 2016, agli avvocati del presidente, secondo quanto riferisce il Washington Post citando fonti informate. Mueller ha tuttavia anche specificato che la sua squadra sta lavorando a un rapporto sull'operato di ...

Russiagate - Mueller : interrogherò Trump : 1.02 Mueller vuole chiedere a Donald Trump informazioni sul controverso incontro nella Trump Tower tra funzionari di Mosca e membri dello staff della sua campagna, compresi il figlio Donald Jr e il genero Jared Kushner. Così la Cnn. Vuole interrogarlo sul suo ruolo nella messa a punto del comunicato fuorviante sul licenziamento dell'ex consigliere per la sicurezza Michael Flynn e sul licenziamento dell'ex capo dell'Fbi, James Comey. Il ...