Rugby | morta Rebecca Braglia | era stata ricoverata dopo un placcaggio

Rugby italiano in lutto : morta la 19enne Rebecca Braglia. In coma dopo un placcaggio - inutile l’operazione : Il Rugby italiano è in lutto e piange la scomparsa di Rebecca Braglia, 19enne che da domenica lottava tra la vita e la morte all’ospedale Bufalini di Cesena. La ragazza era stata vittima di un placcaggio in campo che le aveva procurato un grave trauma cranico: purtroppo non è mai uscita dal coma. In mattinata è stato avviato il protocollo per l’osservazione di morte, poi l’annuncio del decesso. Rebecca aveva purtroppo sbattuto ...

Rugby - morta 18enne dopo un placcaggio : 16.30 E' morta all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena Rebecca Braglia, 18enne rugbista degli Amatori Parma,ricoverata in rianimazione dopo aver riportato un trauma cranico in un placcaggio domenica in una partita di Coppa Italia a Ravenna. Aveva battuto la nuca e, dopo essere stata soccorsa subito sul campo,era stata trasportata e operata. Il presidente della Amatori Parma:"Costernazione e profondo dolore per l'improvvisa perdita di una ragazz ...

Rugby in lutto - è morta Rebecca Braglia : era stata ricoverata dopo un placcaggio : ROMA - Giuliano Braglia ha annunciato la morte della figlia Rebecca , 18enne rugbista dell' Amatori Parma con un post su Facebook: 'Rebecca era una rugbista e ringrazia tutti i rugbisti , ora gioca ...

Morta Rebecca Braglia - la Rugbysta in coma dopo la partita. Il padre : «Ora gioca nel campionato dei cieli» : Non ce l'ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18 anni di Reggio Emilia in coma da domenica mattina dopo un placcaggio durante una partita di rugby a sette a Ravenna. La ragazza, che tre...

