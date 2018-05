Rugby | morta 18enne ricoverata dopo un placcaggio

Rugby - morta la diciottenne in rianimazione dopo un placcaggio : La notizia è stata data dalla società su Facebook. La giocatrice aveva riportato un trauma cranico durante una partita domenica scorsa

