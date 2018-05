Rugby Frascati Union 1949 Under 18 | Girini | bella stagione

Rugby Frascati Union 1949 (C1) : Bocci - ora dipende da noi : Roma – Un passo avanti importante nella corsa per il secondo posto. La serie C1 del Rugby Frascati Union 1949 ha vinto nettamente la gara interna di ieri contro Viterbo (72-12). Ora è padrona del suo destino nella corsa al secondo posto, stante anche la caduta dell’Us Roma sul campo della Capitolina capolista del girone. “Adesso dipende da noi. Dobbiamo continuare a giocare come fatto nell’ultimo periodo e conquistare altri dieci ...

Rugby Frascati Union 1949 (C1) : Corona - bravissimi : Roma – La serie C1 del Rugby Frascati Union 1949 ha sfiorato il colpaccio sul campo della Capitolina, capolista del girone della poule promozione e ormai prossima al salto in serie B. La squadra dei coach Sebastian Caffaratti e Luca Corona ha ceduto per 35-20. Ma è stata in gara fino agli ultimi minuti creando delle serie difficoltà al forte avversario. “Una sconfitta che ci lascia tanto amaro in bocca per il risultato – dice Corona ...

Rugby femminile - Serie A 2018 : i risultati e le classifiche dopo la 15ma giornata. Montevirginio batte Frascati - Bologna in vetta : Matematicamente determinate cinque delle sei squadre che parteciperanno alla post season della Serie A di Rugby femminile: nel girone 1 avanti Colorno, che inanella la 15ma vittoria consecutiva con bonus offensivo battendo 94-5 Verona, Padova, che ha vinto addirittura 0-147 in casa del Cogoleto, e Villorba, che vince 5-56 in casa del Pavia. Completano il turno le inutili vittorie, ai fini play off, di Monza su Torino per 46-3 e di Treviso su ...

Rugby Frascati Union 1949 (C1) : Toccacieli - bella vittoria : Roma – Un altro passo in avanti per la serie C1 del Rugby Frascati Union 1949. La squadra dei coach Sebastian Caffaratti e Luca Corona ha battuto l’Us Rugby Roma col punteggio di 21-14 nel match giocato domenica a Vermicino. E ha momentaneamente conquistato la seconda piazza della poule promozione. “Una partita magari non spettacolare, ma noi abbiamo difeso benissimo e costruito in questo modo un successo molto prezioso – dice il ...

Rugby Frascati Union 1949 : La serie C1 piega Roma Urbe : Caffaratti: Era importante vincere Roma – En plein totale per il settore maschile del Rugby Frascati Union 1949. Le tre selezioni del club del presidente... L'articolo Rugby Frascati Union 1949: La serie C1 piega Roma Urbe proviene da Roma Daily News.

Rugby Frascati Union 1949 : prima tappa progetto scuola : Week end felice per la serie C2 del Rugby Frascati Union 1949 Roma – Il lavoro di promozione nelle scuole è sicuramente uno dei... L'articolo Rugby Frascati Union 1949: prima tappa progetto scuola proviene da Roma Daily News.