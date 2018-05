Rubata la protesi alla boxeur senza gamba | appello social per ritrovarla

today

: RT @milano_today: #Milano: le rubano l'auto con dentro la protesi che le serve per allenarsi. Il disperato appello--> - elio_zamon : RT @milano_today: #Milano: le rubano l'auto con dentro la protesi che le serve per allenarsi. Il disperato appello--> - VALESAVOX : RT @milano_today: #Milano: le rubano l'auto con dentro la protesi che le serve per allenarsi. Il disperato appello--> - Valeria13876229 : RT @milano_today: #Milano: le rubano l'auto con dentro la protesi che le serve per allenarsi. Il disperato appello--> -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Otto anni fa la sua vita è cambiata in un istante, ma lei non ha smesso di lottare, e di certo non lo farà adesso. Parliamo di Erika Novarria,milanese di ventisette anni amputata della...