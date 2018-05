Rossi | Jerez è importante per capire il nostro livello

MotoGP - Valentino Rossi : “Finalmente in Europa - la Yamaha migliora : a Jerez per salire sul podio. Combatterò per il Mondiale” : Valentino Rossi si sta caricando in vista del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore, dopo la caduta in Argentina provocata da Marc Marquez e la gara in difesa negli USA, cercherà di tornare a risplendere ma sul tracciato di Jerez de la Frontera non sarà facile fare la differenza. Si torna in Europa con la speranza che la Yamaha faccia dei passi in avanti e non che regredisca come lo scorso anno quando si era approdati ...