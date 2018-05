Roma | Verdone | ' Speriamo in un altro miracolo La decide El Shaarawy'

Verdone : 'Roma? Emozione forte - ma sto bene. La semifinale? Magari con il Liverpool' : Dopo l'impresa della Roma contro il Barcellona, uno dei tifosi più scatenati è stato Carlo Verdone che ha condiviso sui social la sua gioia incontenibile. Ospite telefonicamente a Sky Sport 24, l'attore romano ha spiegato come ha vissuto l'Emozione della partita e quello che è successo subito dopo: "In tanti mi hanno chiesto come mi sentissi , visto il video in cui era ...

Roma-Barcellona - su facebook la gioia incontenibile di Carlo Verdone : “Oddio me parte la pompa…” : Un Carlo Verdone veramente incontenibile quello che su facebook ha postato una video esultanza esagerata dopo la vittoria della Roma sul Barcellona: “E’ un sogno, non ci credevo, Nerone sì Nerone sì… oddio che serata…. me sta a partì la pompa davero, famme fermà” L'articolo Roma-Barcellona, su facebook la gioia incontenibile di Carlo Verdone: “Oddio me parte la pompa…” proviene da Il Fatto ...

"Me stà a partì la pompa - famme fermà!". Verdone incontenibile dopo la vittoria della Roma : Su Facebook è un tripudio di commenti di Romanisti 'vip' che esultano per l'impresa dei giallorossi contro il Barcellona in Champions League. Tra i più entusiasti l'attore Carlo Verdone. "È un sogno. Non ce credevo, che serata! Me stà a partì la pompa, famme fermà!", urla il comico emozionato in un video postato sul social.