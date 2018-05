Roma | trovato morto in casa Sul petto scritta con rossetto

Roma : Giovane trovato morto - forse per overdose metadone : Roma – La causa della morte del 22enne ritrovato senza vita ieri nella sua casa in via di Villa Grazioli sarebbe stata una massiccia dose di metadone. Salvo colpi di scena che potrebbero emergere dall’autopsia, secondo quanto si apprende sarebbe questa in zona Parioli. Il Giovane con problemi di dipendenza dalla droga era stato ritrovato privo di vita con una scritta lasciata con un rossetto da una ragazza. Che avrebbe trascorso con ...

Roma - 23enne trovato morto. Sul suo corpo la scritta col rossetto : "Mi vendicherò" : È giallo sulla morte di un 23enne ritrovato senza vita nella sua camera da letto dai genitori. Sul suo corpo, scritte con un rossetto, c'erano queste parole: "Mi hai lasciato sola. Mi vendicherò." È successo a Roma, vicino ai Parioli, martedì mattina. Dopo il ritrovamento la coppia ha subito chiamato la polizia che ora sta svolgendo le indagini. Come riporta il Corriere, i genitori hanno detto alle forze dell'ordine che il figlio faceva uso di ...

Roma : Ritrovato mezzo Ama rubato : Roma – E’ stato Ritrovato questa mattina a Roma , intorno alle 7. Si tratta del mezzo dell’Ama, un Piaggio Porter, il cui furto in zona Terme di Caracalla nelle scorse ore aveva fatto scattare anche l’allerta terrorismo. Il mezzo e’ stato Ritrovato, con un vetro rotto, dai Carabinieri di Porta Portese e dagli investigatori di via In Selci, in via Prati dei Papa. Tra viale Marconi e via Oderisi da Gubbio. Indagini in ...

Roma - trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli/ Ultime notizie : vittima è un rom 20enne? : Roma, trovato cadavere nel fiume Aniene sotto il Ponte delle Valli: si tratterebbe di un rom 20enne scomparso da due settimane, ma sono in corso le indagini della polizia.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:00:00 GMT)

Roma - Monchi : 'Eravamo morti e poi abbiamo ritrovato vita' : Così Monchi, ds della Roma, a Premium sport, dopo il ko della Roma a Liverpool. 'C'è da dire che i nostri giocatori hanno già rimontato e sono preparati per questo tipo di imprese - prosegue -. ...

La Roma ha trovato il nuovo sponsor è la Qatar Airways : La Roma ha un nuovo sponsor, è la Qatar Airways. La partnership porterà nelle casse della società giallorossa 40 milioni di euro in tre anni. Il presidente del club capitolino, James Pallotta, ha ...

Roma : Ritrovato il cadavere di una 49enne : Roma – Identificato il corpo della donna Ritrovato carbonizzato questa mattina nel Parco di Tre Fontane all’Eur. Si chiamava Maria Cristina Olivi, 49 anni, italiana. La donna, incensurata, abitava non lontano dal parco e lavorarava in una lavanderia della zona di San Paolo. Le indagini sono per omicidio ma al momento restano aperte a 360 gradi. Gli investigatori della Squadra Mobile non tralasciano alcuna ipotesi. Elementi utili ...