Roma | ragazzo gay pestato da una baby gang all' Eur | ' Hanno rubato le password dei miei

Ultimo/ Ritorno alle origini per il ragazzo Romano... ma oggi sul palco! (Concertone Primo Maggio 2018) : Ultimo fa parte della line-up del Concerto del Primo Maggio 2018. Il vincitore delle nuove proposte di Sanremo è considerato il Re dei giovani, riuscirà a smuoverne le coscienze?(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 10:22:00 GMT)

Roma - Nainggolan : 'La Champions è il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio' : 'La Champions è il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio. Io ho lavorato tanto ed è un sogno che ho realizzato, ora mi manca solo il Mondiale anche se è una cosa difficile - ha detto Radja ...

Roma - paura in via Cavour : ragazzo di 29 anni in bilico sul cornicione - salvato in extremis : Un ragazzo arrampicato sul cornicione al quinto piano di uno stabile in via Cavour con l'intenzione di suicidarsi. E così, mentre le volanti e gli equipaggi dei commissariati venivano inviati con ...

Attraversano binari vicino a Roma : muore ragazzo di 26 anni : Un ragazzo di 26 anni è morto investito da un treno nella stazione di Ladispoli, vicino Roma. Sul posto vigili del fuoco e gli agenti della polfer. Si tratta di uno studente di origine indiane che ...

Roma dice addio a Frizzi : il ragazzo sempre allegro in Vespa nella sua Balduina : Lui si era sempre definito 'Un ragazzo di Roma Nord'. E Ieri mattina, appena la notizia della sua morte si è diffusa, quei quartieri che l'hanno visto crescere e diventare famoso, lo hanno pianto come ...

Roma - pedone travolto e ucciso da auto : alla guida un ragazzo di 26 anni : Un uomo è stato investito e ucciso da un'auto ieri sera alla periferia di Roma, in via di Tor Bella Monaca, uno stradone considerato dai residenti molto pericoloso. alla guida della macchina un ...

Roma-Shakhtar : Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni/ Scoppia rissa : ragazzo soccorso in barella : Roma-Shakhtar: Ferreyra spinge raccattapalle oltre i cartelloni. Scoppia rissa in campo: ragazzo soccorso in barella, portato via dall'automedica. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 22:47:00 GMT)

“Si è chiuso in bagno - lontano da tutti. Poi…”. Tragedia sfiorata a Roma : vittima un ragazzo di soli 14 anni - l’ultimo ad aver preso parte a un folle gioco che impazza (purtroppo) sui social. In cosa consiste e perché è così pericoloso : Una folle mania, un gioco pericolosissimo e insensato che è finito per costare quasi la vita a un ragazzo alla ricerca di emozioni forti. Un caso che ha fatto il giro dei social italiani quello andato in scena nelle scorse ore a Roma, protagonista un ragazzo di soli 14 anni che se l’è vista davvero brutta ma che per fortuna è fuori pericolo. Il giovane si è infatti impiccato con il cavo della PlayStation, alla ricerca di ...