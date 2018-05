romadailynews

: Roma: Previsti 5.000 inglesi per Roma-Liverpool: In tutto 5.000 tifosi, molti dei quali… - romadailynews : Roma: Previsti 5.000 inglesi per Roma-Liverpool: In tutto 5.000 tifosi, molti dei quali… - PortinariFranco : RT @repubblica: Al via il piano di sicurezza per il concertone di piazza San Giovanni. Previsti 5mila tifosi inglesi per Roma-Liverpool htt… - Analysestrategy : RT @repubblica: Al via il piano di sicurezza per il concertone di piazza San Giovanni. Previsti 5mila tifosi inglesi per Roma-Liverpool htt… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)– L’atterraggio del primo volo charter è previsto in mattinata all’aeroporto di Fiumicino. Si tratta dei tifosi delche assisteranno alla semifinale di ritorno di Champions League di questa sera all’Olimpico contro la. Prima Fiumicino, poi Ciampino. Senza dimenticare la stazione Termini dove dai treni scenderanno quegliche non hanno trovato i biglietti aerei pere sono atterrati in altre località. In tutto 5.000 tifosi, molti dei quali ripartiranno già in serata. Un numero di maglie rosse che sarà ben visibile nel centro disolo in tarda mattinata. E tra questi non sara’ facile individuare i circa 50 soggetti ritenuti più ‘caldi’. La preoccupazione è che tra questi possa nascondersi qualcuno in cerca di un ‘secondo tempo’ degli incidenti avvenuti in Inghilterra in occasione della gara di ...