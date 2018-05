Roma | Monchi | ' Il calcio italiano deve alzare la voce Negati due rigori!'

Roma - Monchi : 'Questa gara un premio per il lavoro svolto : la finale sarebbe un sogno' : nel corso del programma 'Serie A Live' in onda su Premium Sport, il direttore sportivo della Roma Monchi dichiara: 'Io ci credo. Non sarà facile ma dobbiamo crederci. Dobbiamo tutti avere fiducia nel potercela fare. Contro il Barcellona si percepiva meno ...

Roma - l'invito di Monchi ai tifosi : 'Coloriamo la città' : 'Coloriamo la città': è questo l'invito di Monchi, che a due giorni dal ritorno della semifinale contro il Liverpool, incita tutti i sostenitori a mostrare al mondo i colori giallorossi. Gli incidenti di Anfield hanno fatto vedere il volto peggiore del calcio, così il ds spagnolo ha spinto, con un post sui propri social network, a manifestare il lato più ...

Roma - Monchi svela : “io al Milan? Ecco la verità” : La Roma in campo contro il Chievo, prima del match interessanti dichiarazioni di Monchi ai microfoni di ‘Premium Sport’: “Le scelte di Di Francesco? Dobbiamo dimenticare fino al 90′ la partita di ritorno contro il Liverpool, con il Chievo è importante per il campionato, dobbiamo arrivare tra le prime quattro quindi dobbiamo vincere. Le scelte di Di Francesco sono normali, logiche. Il Milan su di me? Sono stato il primo a ...

Video/ Liverpool-Roma - 5-2 - : highlights e gol. Monchi : 90 minuti all'Olimpico... - Champions League - : Video Liverpool Roma , risultato finale 5-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League che si è disputata all'Anfield Road.

Roma - Monchi : 'Io ho venduto Salah - ma per i vincoli Uefa' : Roma - 'E' vero, io ho venduto Salah, ma costretto dai vincoli Uefa' . L'indomani la bruciante sconfitta ad Anfield per mano soprattutto dell'ex di lusso, Momo Salah , il ds della Roma Monchi si ...

Roma - Monchi : 'Eravamo morti e poi abbiamo ritrovato vita' : Così Monchi, ds della Roma, a Premium sport, dopo il ko della Roma a Liverpool. 'C'è da dire che i nostri giocatori hanno già rimontato e sono preparati per questo tipo di imprese - prosegue -. ...