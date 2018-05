Roma-Liverpool 4-2 ma non basta | la finale di Champions va ai Reds

Champions League Roma-Liverpool 4-2 - il tabellino : ROMA - La Roma batte il Liverpool 4-2 nella gara di ritorno delle semifinali di Champions, ma non basta. Liverpool che passa in vantaggio per primo con Mané , poi il pareggio giallorosso arriva sull'...

Pagelle/ Roma-Liverpool (4-2) : i voti della partita (Champions League - ritorno semifinale) : Pagelle Roma Liverpool (4-2): i voti della partita, i giudizi a tutti i protagonisti scesi in campo nella semifinale di ritorno di Champions League, che si è giocata allo stadio Olimpico(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 23:11:00 GMT)

Roma-Liverpool 4-2 - ad un passo dal sogno : orgoglio giallorosso - gli applausi dell’Olimpico : Roma-Liverpool- Finisce 4-2 in favore dei giallorossi il match di ritorno valido per le semifinali di Champions League. La Roma esce a testa alta, altissima. Il Liverpool vola a Kiev, dove ad attenderlo ci sarà il Real Madrid. NOTTE DA sogno Una notte complicata fin dall’inizio. Il gol iniziale di Manè rompe gli indugi e […] L'articolo Roma-Liverpool 4-2, ad un passo dal sogno: orgoglio giallorosso, gli applausi dell’Olimpico ...

Champions. La Roma si ferma a un passo da Kiev - il 4-2 al Liverpool non basta : Sotto due volte (Mané e Wijnaldum) i giallorossi restano in gara (autorete di Milner e Dzeko). Negli ultimissimi minuti Nainggolan (86' e rigore al 94') fa accarezzare il sogno di equilibrare il 5-2 di Anfield. In finale ci vanno i Reds

Champions - Roma-Liverpool 4-2 : i Reds staccano il biglietto per la finale di Kiev : la cronaca - Dopo un ottimo avvio della Roma, al 9' è Mané a sbloccare il pari sfruttano un erroraccio di Nainggolan. I giallorossi trovano il pari al quarto d'ora grazie a un rocambolesco autogol di ...

L’orgoglio della Roma non basta : Liverpool battuto 4-2 - ma va in finale| Foto : Troppi errori difensivi per la banda Di Francesco, la splendida corsa europea si ferma alla notte di Anfield. Saranno gli inglesi a sfidare la corazzata Real Madrid

Roma-Liverpool 4-2 - le pagelle di CalcioWeb : 1/22 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Roma - cuore e orgoglio : Liverpool dominato - arrivederci Champions nella festa dell’Olimpico. Ecco perché questo è un punto di partenza [FOTO] : 1/23 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Roma-Liverpool 2-2 : il risultato in diretta LIVE. Entra Gonalons per De Rossi : Roma-Liverpool 2-2 9' Mané , L, , 15' aut. Milner , R, , 26' Wijnaldum , L, , 52' Dzeko , R, IL TABELLINO Roma , 4-3-3, : Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini , 53' Ünder, , De Rossi,...

Roma-Liverpool 4-2 - giallorossi fuori dalla Champions League. Non arriva la rimonta - Reds in Finale col Real Madrid : Questa volta l’impresa non è riuscita alla Roma, la rimonta da fantascienza non è stata possibile contro il Liverpool. Dopo la sconfitta per 5-2 ad Anfield, i giallorossi dovevano vincere con tre gol di scarto nella semiFinale di ritorno della Champions League 2018 ma non sono riusciti a ripetere la rimonta che avevano confezionato contro il Barcellona nel turno precedente. In un gremito Olimpico arriva una vittoria per 4-2 che purtroppo ...

Roma-Liverpool 4-2 : doppio Nainggolan e Dzeko non bastano - il sogno svanisce : La Roma sfiora l'impresa. Batte il Liverpool per 3-2 allo stadio Olimpico ed esce dalla Champions League in semifinale. Decisiva si rileva quindi la sconfitta subìta nella partita di...

Roma-Liverpool 2-2 - 4-7 - : Manè - Milner - aut. - - Wijnaldum - DZEKO. Palo di ElSha LIVE : ... Skomina Assistenti : Praprotnik - Vukan Quarto uomo : Klan nik Addizionali : Jug - Vin i NOTE Ammoniti : 44′ Lovren 77′ Florenzi Spettatori : 61.889 Incasso : euro 5.545.187,00 CRONACA ...

Roma-Liverpool 4-2 - onore ai giallorossi : vincono ma non basta per la finale : L'articolo Roma-Liverpool 4-2, onore ai giallorossi: vincono ma non basta per la finale proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma-Liverpool 4-2 : doppio Nainggolan e Dzeko non bastano - il sogno svanisce : La Roma sfiora l'impresa. Batte il Liverpool per 3-2 allo stadio Olimpico ed esce dalla Champions League in semifinale. Decisiva si rileva quindi la sconfitta subìta nella partita di...