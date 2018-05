Roma-Liverpool 4-2 - le pagelle di CalcioWeb : 1/22 Fabrizio Corradetti/LaPresse ...

Roma-Liverpool 2-2 : il risultato in diretta LIVE. Entra Gonalons per De Rossi : Roma-Liverpool 2-2 9' Mané , L, , 15' aut. Milner , R, , 26' Wijnaldum , L, , 52' Dzeko , R, IL TABELLINO Roma , 4-3-3, : Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini , 53' Ünder, , De Rossi,...

Roma-Liverpool 4-2 - giallorossi fuori dalla Champions League. Non arriva la rimonta - Reds in Finale col Real Madrid : Questa volta l’impresa non è riuscita alla Roma, la rimonta da fantascienza non è stata possibile contro il Liverpool. Dopo la sconfitta per 5-2 ad Anfield, i giallorossi dovevano vincere con tre gol di scarto nella semiFinale di ritorno della Champions League 2018 ma non sono riusciti a ripetere la rimonta che avevano confezionato contro il Barcellona nel turno precedente. In un gremito Olimpico arriva una vittoria per 4-2 che purtroppo ...

Roma-Liverpool 4-2 : doppio Nainggolan e Dzeko non bastano - il sogno svanisce : La Roma sfiora l'impresa. Batte il Liverpool per 3-2 allo stadio Olimpico ed esce dalla Champions League in semifinale. Decisiva si rileva quindi la sconfitta subìta nella partita di...

Roma-Liverpool 2-2 - 4-7 - : Manè - Milner - aut. - - Wijnaldum - DZEKO. Palo di ElSha LIVE : ... Skomina Assistenti : Praprotnik - Vukan Quarto uomo : Klan nik Addizionali : Jug - Vin i NOTE Ammoniti : 44′ Lovren 77′ Florenzi Spettatori : 61.889 Incasso : euro 5.545.187,00 CRONACA ...

DIRETTA/ Roma-Liverpool (risultato finale 4-2) streaming video Canale 5 : giallorossi a un passo dall'impresa!

Roma ELIMINATA DALLA CHAMPIONS LEAGUE/ Il 4-2 al Liverpool non basta : Reds in finale con il Real Madrid

Roma-Liverpool 3-2 La Diretta Nainggolan firma il vantaggio : La Roma è chiamata a un nuovo miracolo sportivo dopo la straordinaria rimonta compiuta nei quarti di finale col Barcellona. I giallorossi devono recuperare anche questa volta 3 reti allo...

Diretta/ Roma-Liverpool (risultato live 2-2) streaming video Canale 5 : i giallorossi attaccano in massa!

DIRETTA/ Roma-Liverpool - risultato live 2-2 - streaming video Canale 5 : Dzeko riacciuffa i Reds!

Roma-Liverpool 2-2 La Diretta Pareggio firmato da Dzeko : La Roma è chiamata a un nuovo miracolo sportivo dopo la straordinaria rimonta compiuta nei quarti di finale col Barcellona. I giallorossi devono recuperare anche questa volta 3 reti allo scatenato ...