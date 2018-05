Roma-Liverpool 2-2 | risultato e cronaca in diretta live

Pagelle LIVE Roma-Liverpool in DIRETTA : 2-2. Dzeko riporta tutto in parità - il Liverpool inizia a soffrire : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-LIVERPOOL Si chiude sull’1-2 il primo tempo di questo Roma-LIVErpool. Ottima prova dei Reds che segnano due volte su altrettanti errori pesanti dei giallorossi (soprattutto di Nainggolan sull’azione dell’1-0) mentre la squadra di Di Francesco va a fiammate e segna grazie ad un incredibile autogol di Milner. Migliori in campo Manè e Firmino negli inglesi, mentre nella Roma si segnala il ...

Roma-Liverpool - le formazioni ufficiali. Torna Pellegrini - out Strootman : Speriamo che sia una bella serata di sport, hanno detto che sono contenti di Roma", ha raccontato il manager. 2 May 18:51 2 May 18:49 "Un giorno all'improvviso", così cantano i tifosi dei Reds ...

Roma-Liverpool 2-2 La Diretta Pareggio firmato da Dzeko : La Roma è chiamata a un nuovo miracolo sportivo dopo la straordinaria rimonta compiuta nei quarti di finale col Barcellona. I giallorossi devono recuperare anche questa volta 3 reti allo...

Roma si qualifica in finale se... / Champions - Liverpool : gol di Dzeko - ne servono tre per i supplementari! : La Roma va a caccia della qualificazione alla finale di Champions League: allo stadio Olimpico contro il Liverpool deve vincere 3-0, lo stesso risultato che ha fatto fuori il Barcellona(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 21:50:00 GMT)

Roma-Liverpool 1-2 : il risultato in diretta LIVE. Palo di El Shaarawy : Roma-Liverpool 1-2 9' Mané , L, , 15' aut. Milner , R, , 26' Wijnaldum , L, IL TABELLINO Roma , 4-3-3, : Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Nainggolan; Schick, Dzeko, El ...

Roma-Liverpool - tutto esaurito all'Olimpico per il sogno giallorosso : Roma - Per l'impresa Eusebio Di Francesco abbandona la difesa a tre e torna al suo 'amato' 4-3-3 nella formazione con cui la Roma affronta il Liverpool all'Olimpico, nel ritorno della semifinale di ...

Pagelle LIVE Roma-Liverpool in DIRETTA : 1-2. Nainggolan e Florenzi sbagliano - il Liverpool non perdona : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-LIVERPOOL Bentrovati alle Pagelle LIVE di Roma-LIVErpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018 (ore 20.45 allo Stadio Olimpico). Dopo il 2-5 subito ad Anfield all’andata, i giallorossi sono chiamati alla seconda impresa consecutiva, dopo aver eliminato il Barcellona di Messi con uno storico 3-0 casalingo. Questa volta, tuttavia, non sarà facile ripetersi contro il temibile ...