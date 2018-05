Roma | la squadra arriva all’Olimpico | entusiasmo alle stelle | show dei tifosi del

Russell Crowe smentisce Klopp : 'Io con il Liverpool? Hai sbagliato squadra - forza Roma !' : ' squadra sbagliata. forza Roma'. Così l'attore Russell Crowe ha smentito l'allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che in un'intervista aveva dichiarato: 'Stasera il Gladiatore giocherà nel mio ...

Roma -Chievo 4-1 - la squadra di Di Francesco è uno spettacolo : Dzeko e Schick show - ospiti mai in partita [FOTO] : 1/17 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Roma - il poker misto di Momo alla squadra che amava e ha lasciato sul più bello : dal nostro inviato LIVERPOOL Il Liverpool non è 'solo' Salah, quante volte lo abbiamo sentito dire? Tante, troppe volte. Da tutti, da Di Francesco in giù. C'eravamo quasi convinti. Se ne dovevano ...

Roma - ad Anfield una notte da squadra per sognare la finale : dal nostro inviato LIVERPOOL - Dzeko passeggia sul prato di Anfield . Il centravanti è il simbolo della Roma in Champions . Edin, dopo aver detto no al Chelsea a fine gennaio, ha spinto i compagni ...