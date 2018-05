Roma | De Rossi | ' La Champions? L' anno prossimo proveremo a vincerla'

Chapeau Roma - i giallorossi non si lamentano come la Juve : De Rossi si comporta da vero capitano - lucido anche Di Francesco : La Roma non è riuscita nell’impresa di conquistare la finale di Champions League, vittoria per 4-2 contro la Roma ma che non basta per la qualificazione in finale. Dichiarazioni da grande squadra al termine della partita, ben diverse da quelle rilasciate dalla Juventus dopo la sconfitta contro il Real Madrid e gli errori sono stati ben più gravi quelli contro la Roma. Ecco Di Francesco a Premium Sport: “Sono rammaricato perché la ...

Roma-Liverpool 2-2 : il risultato in diretta LIVE. Entra Gonalons per De Rossi : Roma-Liverpool 2-2 9' Mané , L, , 15' aut. Milner , R, , 26' Wijnaldum , L, , 52' Dzeko , R, IL TABELLINO Roma , 4-3-3, : Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini , 53' Ünder, , De Rossi,...

Roma-Liverpool 4-2 - giallorossi fuori dalla Champions League. Non arriva la rimonta - Reds in Finale col Real Madrid : Questa volta l’impresa non è riuscita alla Roma, la rimonta da fantascienza non è stata possibile contro il Liverpool. Dopo la sconfitta per 5-2 ad Anfield, i giallorossi dovevano vincere con tre gol di scarto nella semiFinale di ritorno della Champions League 2018 ma non sono riusciti a ripetere la rimonta che avevano confezionato contro il Barcellona nel turno precedente. In un gremito Olimpico arriva una vittoria per 4-2 che purtroppo ...

DIRETTA/ Roma-Liverpool (risultato finale 4-2) streaming video Canale 5 : giallorossi a un passo dall'impresa!

Roma-Liverpool - anche il gladiatore Russel Crowe tifa per i giallorossi : La Roma avrà un tifoso in più questa sera per la partita di Champions League contro il Liverpool: è il ‘gladiatore’ Russel Crowe. L’attore neozelandese ha infatti replicato su Twitter a una battuta del manager dei Reds, Jurgen Klopp, che alla domanda se avesse visto il celebre film ambientato nella Roma antica e con Crowe protagonista, aveva replicato: “Certo, domani Russell Crowe giocherà con noi, nel mio ...

Pagelle LIVE Roma-Liverpool - in DIRETTA : i giallorossi cercano un’altra impresa contro il terribile ex Salah : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ROMA-LIVERPOOL Bentrovati alle Pagelle LIVE di Roma-LIVErpool, semifinale di ritorno della Champions League 2018 (ore 20.45 allo Stadio Olimpico). Dopo il 2-5 subito ad Anfield all’andata, i giallorossi sono chiamati alla seconda impresa consecutiva, dopo aver eliminato il Barcellona di Messi con uno storico 3-0 casalingo. Questa volta, tuttavia, non sarà facile ripetersi contro il temibile ...

Roma-Liverpool - formazioni e diretta - 20.45 - . Anche Russel Crowe con i giallorossi : Ritorno di semifinale all'Olimpico. Di Francesco crede nel miracolo , e incassa l'appoggio del 'Gladiatore', Roma-Liverpool live, la diretta testuale dalle 20.45 Roma-Liverpool, dove vederla in tv

