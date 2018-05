Roma - concerto del primo maggio : 30 arresti per droga e furti : Controlli al concertone del primo maggio: 22 arresti per droga e 8 per furti. Centinaia di Carabinieri di Roma sono stati impiegati, oltre che in piazza San Giovanni e nelle vie limitrofe, anche nei ...

Roma : Concerto Primo Maggio - 30 arresti : Roma – Centinaia di Carabinieri di Roma sono stati impiegati in occasione del Concertone del Primo Maggio. Presenti anche nelle vie limitrofe e nei luoghi di transito dei frequentatori della kermesse musicale. In modo tale da assicurare un divertimento sano e tranquillo alle tante persone che sono giunte da tutt’Italia per assistere all’atteso appuntamento. Servizi potenziati I Carabinieri hanno potenziato i servizi dinamici ...

Concertone a Roma - Lo Stato Sociale attacca Casellati | : Piazza San Giovanni gremita. La presidente del Senato nel mirino della band. Il Capo dello Stato: «Inaccettabile la disoccupazione al Sud

1 Maggio : le prove del Concertone di Roma : In Piazza San Giovanni a Roma si fanno le prove del Concertone del Primo Maggio. Impegnata nel soundcheck c'è Maria Antonietta, una delle artiste che si esibiranno al tradizionale evento musicale ...

Lo Stato Sociale attacca Casellati al Concertone di Roma : “Mi sono rotto il c....” : È Lo Stato Sociale ad aprire la lunga maratona da piazza San Giovanni a Roma, per il tradizionale Concertone del Primo Maggio. La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il brano «Mi sono rotto il c....», in una versione rivista e corretta, attaccando la presidente del Senato Maria Elis...

Primo Maggio Taranto - Riondino : “Non è città dell’acciaio”. I Modena : “Testimonial del concerto di Roma - abbiamo deciso di venire qui” : “Siamo emozionati: di concerti del 1 Maggio ne abbiamo fatti tanti ma questo ha un sapore diverso”, dice Davide Morandi, voce dei Modena City Ramblers, dopo la loro esibizione, tra le prime ad aprire il concertone del Primo Maggio Taranto (guarda la diretta video). “Eravamo testimonial del concerto di Roma”, aggiunge il suo collega, il violinista Francesco Moneti. “Quest’anno abbiamo deciso di venire qui. Per ...

