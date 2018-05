Roma | 23enne trovato morto Sul suo corpo la scritta col rossetto | Mi

ilgiornale

(Di mercoledì 2 maggio 2018) È giallo sulla morte di unrisenza vita nella sua camera da letto dai genitori. Sul suo, scritte con un, c'erano queste parole: "Mi hai lasciato sola. Mi vendicherò." È successo a, vicino ai Parioli, martedì mattina. Dopo il ritrovamento la coppia ha subito chiamato la polizia che ora sta svolgendo le indagini. Come riporta il Corriere, i genitori hanno detto alle forze dell'ordine che il figlio faceva uso di alcol e stupefacenti.Suldel giovane non sono stati riscontrati particolar segni di violenza e solo l'autopsia potrà stabilire quali siano le cause del decesso del giovane. La polizia sta cercando di rintracciare la ragazza dellacolma al momento non si esclude nessuna pista. Non è ancora chiaro, infatti, se ad aver scritto quelle parole sia stata una donna che ha passato la notte coloppure un'altra persona, che ...