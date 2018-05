romadailynews

: Rocca (FDI): Rifiuti, Roma a rischio epidemie: 'Sta arrivando il caldo e c’è un serio… - romadailynews : Rocca (FDI): Rifiuti, Roma a rischio epidemie: 'Sta arrivando il caldo e c’è un serio… -

(Di mercoledì 2 maggio 2018)– Federico, responsabileno enti locali Fratelli d’Italia, ha rilasciato in una nota alcune dichiarazioni. “Da settimane i cassonetti sono stracolmi in quasi tutta la città. Dal centro alla periferia è tutta una distesa di sacchetti della spazzatura, un bel biglietto da visita per la Capitale. Ini del resto possono attendere qualche giorno prima di gettare ise i cassonetti sono pieni. Evitando così di posizionarli fuori dai cassonetti. Ma quando i giorni iniziano a diventare 2,3 o una settimana è dura tenere iin casa o nei cortili dei condomini per chi ha il porta porta. In pratica paghiamo per un servizio che non viene reso”. “Cosa sta accadendo? Da due anni la città vive continue emergenze. Sono più i giorni che nei quali i cassonetti sono pieni che quando sono vuoti. Ed ogni volta dobbiamo assistere al solito teatrino ...