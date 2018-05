Rimini | “ACQUA CAMPUS Field Solutions” | le più moderne soluzioni nel campo

meteoweb.eu

: Acqua mossa. C'è vento. @ Lido San Giuliano Rimini - dottorgioia : Acqua mossa. C'è vento. @ Lido San Giuliano Rimini - Altarimini : Fogne, Rimini nord scarica acqua 'bianca' in mare, 5 sfoghi su 7 a norma | -

(Di mercoledì 2 maggio 2018) La presente è per informare che dal 9 all’11 Maggio, in occasione di MACFRUT negli spazi delExpo Centre, sarà allestita per la prima volta l’area dimostrativa, dove saranno presentate le piùneldell’irrigazione, capaci di ottimizzare l’utilizzo dell’acqua in agricoltura, abbinando obbiettivi produttivi ed ambientali. L’esposizione sarà affiancata da tre importanti momenti di approfondimento: Mercoledì 9 Maggio è in programma la Conferenza Stampa “Ogni goccia d’acqua è un minuto di futuro: i numeri dell’acqua per l’agricoltura del Paese”; Giovedì 10 Maggio si terrà il Workshop: giornata nazionale dell’innovazione per l’agricoltura irrigua”; Venerdì 11 Maggio avrà luogo il Seminario scientifico “Progressi dell’irrigazione in ortofrutticoltura”. L'articolo: “ACQUASolutions”, le ...