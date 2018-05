Rifiuti elettronici | per migliorare la raccolta servono controlli più rigorosi

Un progetto per l’ambiente : nuove tecnologie per migliorare il riciclo della plastica dei Rifiuti elettronici : La filiera dei RAEE sostiene l’economia circolare con un progetto che mira a individuare nuove tecnologie per il recupero e il trattamento della plastica contenuta nei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche). Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale dell’Università di Brescia e Stena Technoworld, impianto di trattamento dei rifiuti elettronici, hanno unito ...