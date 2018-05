“Renzi sabotatore” | l’affondo di Di Maio

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Roma, 2 mag. (Adnkronos) – “Di fronte a Fico, incaricato da Mattarella, non solo Martina ma anche Delrio e Marcucci hanno dato la disponibilità al dialogo. Nel frattempo” in attesa della direzione del Pd, “Renzi va da Fazio e chiude tutto”. Dagli studi di ‘Porta a Porta’, Luigi Dilancia l’affondo accusando l’ex segretario dem di aver “sabotato” il dialogo tra Pd e M5S.“In questi 55 giorni bugiardi sia Renzi che Berlusconi si sono sempre sentiti. Ma anche Renzi e Salvini si sentivano, perché l’obiettivo era non mandare il M5S al governo. Se volevano fare un governo Salvini-Berlusconi-Renzi lo dovevano dire subito”, ha aggiunto il capo politico del Movimento. “Il Pd – sostiene – è ancora Renzi a tutti gli effetti e mi dispiace perché con Martina c’era ...