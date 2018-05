Renzi | Nessuno usi pretesti per rompere l' unità

Renzi cerca unità : "Spero nessuno voglia rompere" : Quella al termine del gruppo, hanno però chiarito diversi senatori presenti, non è stata "una riunione politica" ma solo lo scambio di qualche battuta.

Direzione Pd - già archiviato il “no ai caminetti” di Renzi. Adesso le primarie non le vuole più nessuno : Le primarie del Partito democratico? Rottamate. A una settimana di distanza dalle parole di Matteo Renzi nella conferenza stampa post-elettorale, contro i “caminetti” e contro l’ipotesi di scegliere un reggente del partito, tutte le aree del Pd, dai renziani stessi alle diverse minoranze dem, allontanano l’ipotesi di primarie per la nuova segreteria. “Serve un segretario eletto dalle primarie. Lo dico con grande ...

Matteo Renzi - l'insulto peggiore per Bersani : 'Di Maio è come lui - ma non l'ha capito ancora nessuno' : Conoscendo un po' Matteo Renzi , forse questo è l'insulto peggiore, per entrambi. 'La verità è che Di Maio , sbagliando i numeri, è diventato il Bersani del 2018! ancora non se ne è accorto nessuno. ...

Renzi show - su Berlusconi : “Nessuno dice più tasse in campagna elettorale” e fa i conti sulle promesse elettorali : “Brunetta si vanta di essere un quasi premio Nobel dell’Economia, e poi dice: “di 600.000 immigrati ne manderemo via 100 alla settimana” ma se voi fate il conto ci vogliono 111 anni per mandare via 600.000 in 100 alla settimana. Sapete quanti capelli avrà Berlusconi tra 111 anni?” così un ironico Matto Renzi è intervenuto all’evento “#incontramoci” con Mauro Laus al Ligotto di Torino. L'articolo ...

Elezioni : Renzi - risultati questi 4 anni non ce lo toglie nessuno : Roma, 22 feb. (AdnKronos) – “I risultati di questi 4 anni di governo non ce li toglie nessuno, nessuna ideologia cancellerà nostri risultati: ma ora basta pensare al passato, guardiamo al futuro”. Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Facebook. L'articolo Elezioni: Renzi, risultati questi 4 anni non ce lo toglie nessuno sembra essere il primo su Meteo Web.

Elezioni 2018 - Bonino e LoRenzin : ‘Sì a Gentiloni bis contro i populismi’. Larghe intese con Berlusconi? ‘Nessuno scandalo’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le Larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...