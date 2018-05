Renzi in controllo di quel che resta del Pd

huffingtonpost

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Parliamoci chiaro, in premessa, per i non addetti allo psicodramma democratico: l'ipotesi,la di un accordo politico con l'M5s, è caduta nel corso della diretta di Fabio Fazio domenica scorsa, col grande ritorno di Matteoche è accaduto oggi ne rappresenta, semplicemente, il secondo prevedibile atto: la battaglia per ildel Pd, o di ciò chedel Pd, e su quali basi.È questo il senso della "conta per evitare la conta", ovvero del documento preparato dal mite Lorenzo Guerini e sottoscritto dal grosso dei parlamentari e senatori di stretto ritoano, ma anche di meno ortodossi come Andrea De Maria e Carla Cantone: 80 deputati e 39 senatori, ovvero la maggioranza della direzione. Il documento, a leggerlo con attenzione, non è incendiario, anzi è una quasi banale presa d'atto di ciò che la cronaca politica ha ...