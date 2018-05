Renzi cerca unità | Spero nessuno voglia rompere

APPELLO DI MAIO AL PD : “PUNTI IN COMUNE NEL PROGRAMMA”/ Renzi chiude al M5s - Berlusconi cerca di farsi avanti : Di MAIO : “Ecco i tanti punti in COMUNE con il programma del PD, sono fiducioso”. Renzi dice no a M5s. La lettera del leader dei Pentastellati al Corriere della Sera: la risposta di Renzi (Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 12:11:00 GMT)

M5s-Pd? I grillini cercano solo un capro espiatorio. Ecco perché Renzi torna in scena : Peccato non avere un Francisco Goya che possa pennellare un 3 maggio 2018 per la prossima Direzione del Pd. Sarebbe interessante sapere chi dipingerebbe fra i fucilati e chi fra i fucilatori. Nell’assise dell’unico grande partito politico italiano che ancora decide attraverso i suoi organismi interni, il dibattito sarà su: andare o no al tavolo con il M5S (anzi P5S)? That is the question, direbbe Shakespeare. E’ veramente ...