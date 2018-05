Csc : Reddito Cittadinanza spreco ingente risorse - meglio il Rei : Roma, 2 mag. , askanews, Il reddito di cittadinanza proposto dal M5S coprirebbe una platea più ampia rispetto al reddito di inclusione , Rei, , partito a gennaio, e garantirebbe un beneficio 'molto ...

Reddito di Cittadinanza - per Confindustria "spreco di risorse" : Il Reddito di Cittadinanza coprirebbe una platea più ampia rispetto al Reddito di inclusione , Rei, , partito a gennaio, e garantirebbe un beneficio "molto più elevato" fino a 780 euro mensili per un ...

Reddito di cittadinanza - per Confindustria è alto il "rischio spreco" : MILANO - 'Il Reddito di cittadinanza potrebbe costare molto , 30 miliardi di euro o più rispetto ai già elevati 17 miliardi prospettati dal M5S, e comportare uno spreco ingente di risorse pubbliche, ...

Pensioni 2018 ultime novità all'1/5 su UE - flessibilità - Reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 1 maggio 2018 vedono arrivare un nuovo monito dall'Unione Europea in merito all'elevato costo del comparto previdenziale pubblico in Italia ed alla mancanza di equita' generazionale, con il rischio di assegni particolarmente bassi soprattutto per i giovani precari e i lavoratori con carriere discontinue. La risposta dei sindacati non si è fatta però attendere, seguendo il lavoro gia' svolto attraverso la ...

Pensioni - ultimissime ad oggi 30/04 su legge Fornero e Reddito di cittadinanza Video : Le ultime novita' sulle #Pensioni ad oggi 30 aprile 2018 vedono allontanarsi la prospettiva di un accordo tra M5S e PD in merito ad una possibile intesa di Governo, dopo le dichiarazioni rilasciate nella serata di ieri da Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Nel frattempo gli organismi internazionali continuano a chiedere all'Italia di non toccare le riforme di settore attuate negli scorsi anni. Dagli ultimi aggiornamenti dall'estero sul comparto ...

Renzi : “Fiducia a Di Maio da nessun senatore Pd”. Dal Jobs act a Reddito di cittadinanza : chiusura totale sui temi : “Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Sette italiani su 10 hanno votato o per Salvini o per Di Maio. Noi non possiamo con un gioco di palazzo uscire dalla porte d entrare dalla finestra. Il governo lo deve fare chi ha vinto”, ha dichiarato Matteo Renzi a Che tempo che fa su Rai1. “Incontrarsi è un bene, sempre. Si parlano le Coree, si possono parlare Cinque stelle e Pd, Cinque stelle e Lega. Penso che ...

Appello di Di Maio al Pd : ‘Contratto di governo su punti di convergenza è possibile’. E rilancia su art.18 e Reddito cittadinanza : Ribadisce di essere “fiducioso” nella possibilità di un contratto di governo con il Pd sul modello tedesco, “perché sulla carta ci sono tanti punti di convergenza“. Nel giorno in cui Matteo Renzi tornerà in tv intenzionato – stando ai retroscena dei principali quotidiani – a sbarrare la strada a un esecutivo con il M5s, il capo politico dei pentastellati Luigi Di Maio sul Corriere scrive una lettera-Appello ai ...

Dietrofront Reddito di cittadinanza in Finlandia : l'esperimento continua per 2 mila volontari : l'esperimento del reddito di cittadinanza in Finlandia continua. Dato per morto negli ultimi giorni, il progetto in realtà proseguirà fino al 31 dicembre di quest'anno, come previsto prima del suo ...

Il governo finlandese smentisce : "Niente stop per il Reddito di cittadinanza - avanti con l'esperimento" : La Finlandia smentisce le notizie riportate dai media di tutto il mondo: non è vero che il governo abbia deciso di porre fine al termine di quest´anno all´esperimento del reddito di ...

Livorno - Nogarin rilancia il Reddito di cittadinanza : “Soldi da aumento tariffe cimiteriali”. L’assessora al sociale lascia : aumento delle tariffe cimiteriali per cremazioni di salme provenienti “da fuori comune” e piccole economie di spesa su asili nido e rsa: è grazie anche a questi interventi che il Comune di Livorno guidato dal sindaco pentastellato Filippo Nogarin è riuscito a trovare le risorse per lanciare anche quest’anno il bando del reddito di cittadinanza locale, un assegno di 200 euro al mese per un anno in favore di 180 beneficiari. ...

Reddito DI CITTADINANZA/ I nuovi siluri contro la proposta M5s : Mentre Fico cerca una convergenza tra Pd e M5s, la Banca d’Italia boccia il REDDITO di CITTADINANZA, una delle promesse principali dei pentastellati. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 06:06:00 GMT)SINDACATI E POLITICA/ Le battaglie che portano la Cgil nella braccia dei 5 Stelle, di G. CazzolaFORMAZIONE 4.0/ L'innovazione per migliorare imprese e lavoro, di F. Amicucci

Reddito di cittadinanza M5S : la pietra tombale della Banca d'Italia : Negli ultimi giorni, il Reddito di cittadinanza del M5S è sulla bocca di tutti. Da oggi, lo sarà ancora di più. In queste ore, infatti, la Banca d'Italia ha rilasciato un commento sul provvedimento ...

Reddito di cittadinanza e legge Fornero - perché sono spariti dal contratto del M5s : Via il Reddito cittadinanza arrivano i sussidi alla famiglia e alla disoccupazione. E non c'è neppure l'abolizione della legge Fornero. Il Movimento 5 stelle ha davvero cambiato il programma...

Via al Reddito di cittadinanza locale : assegno da 200 euro al mese per un anno : Due anni fa la giunta pentastellata di Livorno guidata dal sindaco Filippo Nogarin aveva sperimentato una misura da 500 euro al mese per sei mesi per cento famiglie, quest’anno invece ha trovato a fatica i...