Roma-Liverpool 4-2 - giallorossi fuori dalla Champions League. Non arriva la rimonta - Reds in Finale col Real Madrid : Questa volta l’impresa non è riuscita alla Roma, la rimonta da fantascienza non è stata possibile contro il Liverpool. Dopo la sconfitta per 5-2 ad Anfield, i giallorossi dovevano vincere con tre gol di scarto nella semiFinale di ritorno della Champions League 2018 ma non sono riusciti a ripetere la rimonta che avevano confezionato contro il Barcellona nel turno precedente. In un gremito Olimpico arriva una vittoria per 4-2 che purtroppo ...

Real Madrid-Liverpool - Finale Champions League 2018 : data - programma - orario e tv. Appuntamento a Kiev : Sarà Real Madrid-Liverpool la Finale della Champions League 2018 di calcio. Sabato 26 maggio (ore 20.45) le due squadre si sfideranno allo Stadio Olimpico di Kiev: si preannuncia una partita particolarmente intensa, appassionante ed equilibratA, 90 minuti di fuoco (più eventualmente supplementari e calci di rigore) per scoprire chi saranno i Campioni d’Europa. Gli spagnoli hanno vinto le ultime due edizioni della massima competizione ...

Real Madrid in finale di Champions League - ma Marcelo ammette : “L’ho toccata - era rigore” : «Ho toccato la palla con la mano, il rigore c’era». È l’ammissione del difensore del Real Madrid, Marcelo, dopo la semifinale di Champions League del Santiago Bernabeu contro il Bayern Monaco finita 2-2 con la qualificazione dei blancos alla finalissima di Kiev non senza discussioni e polemiche per l’errore arbitrale di Cakir sul finale di primo te...

Real Madrid-Bayern - Marcelo ammette la mano galeotta Video : Arbitri ancora nella bufera in #Champions League e l'oggetto del contendere è nuovamente un calcio di rigore al 'Santiago Bernabeu', stavolta netto e non assegnato contro il #Real Madrid. Ciò non fa altro che alimentare le polemiche attorno a presunti favori arbitrali nei confronti del campioni d'Europa e freschi finalisti del massimo trofeo continentale. Non si sono ancora spenti i clamori mediatici dopo il discusso rigore [Video] assegnato in ...

Ascolti tv - 6 milioni di telespettatori per Real Madrid – Bayern Monaco : La semifinale di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco trasmessa da Canale 5 è stata la trasmissione più vista di martedì 1 maggio con 6.012.000 spettatori pari al 23.50% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 l’ultima puntata di Questo Nostro Amore 80 con Anna Valle e Neri Marcorè ha conquistato 4.044.000 spettatori pari al 16.9% di share. Il dibattito sulla politica affrontato dal programma diMartedì su La7 ha conquistato 1.712.000 ...

Real Madrid - Zidane a Kiev per un altro record : vincere tre Champions League consecutive : Real, Real, Real. Sempre e solo Real Madrid. La Champions ormai sta diventando un affare tutto Madridista, in cui gli altri club fanno da comparsa, si illudono di poter cambiare la storia, ma alla ...

Ranking Uefa - il Real Madrid elimina il Bayern Monaco e l’Italia sorride : Ranking Uefa, ecco la classifica aggiornata – Nella giornata di ieri si è disputata la prima semifinale di Champions League, il pareggio contro il Bayern Monaco ha permesso al Real Madrid di staccare il pass per la finale, risultato che porta un vantaggio all’Italia anche dal punto do vista del Ranking Uefa. La Germania aveva infatti la possibilità di accorciare ulteriormente grazie al Bayern Monaco, alla fine si è dovuta ...

Real Madrid-Bayern Monaco 2-2 - ora Zidane può entrare nella storia : Real Madrid-Bayern Monaco- Un 2-2 che proietta il Real Madrid in finale di Champions League per la 3a volta consecutiva. Un match caratterizzato da polemiche e da grande spettacolo calcistico. Passa il Real Madrid. Zinedine Zidane raggiunge la sua 3a finale di Champions in 3 anni di carriera da allenatore. Un record assoluto. RAGGIUNTI CAPELLO […] L'articolo Real Madrid-Bayern Monaco 2-2, ora Zidane può entrare nella storia proviene da ...

Champions - in Spagna elogi e critiche per il Real Madrid : Di tono diametralmente opposto il quotidiano Sport che scrive 'Così si qualifica il Madrid: con un rigore negato , ndr, al Bayern, e un regalo del Bayern' , ndr, papera del portiere dei tedeschi, . A ...

