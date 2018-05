Real-Bayern | Marcelo ammette | “L’ho toccata con la mano | era rigore”

Real Madrid-Bayern - Marcelo ammette la mano galeotta Video : Arbitri ancora nella bufera in #Champions League e l'oggetto del contendere è nuovamente un calcio di rigore al 'Santiago Bernabeu', stavolta netto e non assegnato contro il #Real Madrid. Ciò non fa altro che alimentare le polemiche attorno a presunti favori arbitrali nei confronti del campioni d'Europa e freschi finalisti del massimo trofeo continentale. Non si sono ancora spenti i clamori mediatici dopo il discusso rigore [Video] assegnato in ...

Real-Bayern - Marcelo ammette : Era rigore - ho toccato con la mano : Roma, 2 mag. , askanews, 'Ho toccato la palla con la mano, il rigore c'era'. Il difensore del Real Madrid Marcelo ammette l'errore dell'arbitro Cakir di Real Madrid-Bayern Monaco, terminata 2-2 ieri ...

Ascolti tv - 6 milioni di telespettatori per Real Madrid – Bayern Monaco : La semifinale di Champions League Real Madrid-Bayern Monaco trasmessa da Canale 5 è stata la trasmissione più vista di martedì 1 maggio con 6.012.000 spettatori pari al 23.50% di share. Ascolti tv prime time Su Rai1 l’ultima puntata di Questo Nostro Amore 80 con Anna Valle e Neri Marcorè ha conquistato 4.044.000 spettatori pari al 16.9% di share. Il dibattito sulla politica affrontato dal programma diMartedì su La7 ha conquistato 1.712.000 ...

Ranking Uefa - il Real Madrid elimina il Bayern Monaco e l’Italia sorride : Ranking Uefa, ecco la classifica aggiornata – Nella giornata di ieri si è disputata la prima semifinale di Champions League, il pareggio contro il Bayern Monaco ha permesso al Real Madrid di staccare il pass per la finale, risultato che porta un vantaggio all’Italia anche dal punto do vista del Ranking Uefa. La Germania aveva infatti la possibilità di accorciare ulteriormente grazie al Bayern Monaco, alla fine si è dovuta ...

Real-Bayern - Marcelo ammette : “Era rigore - ma il calcio è così”. Intanto Vidal… : Real-Bayern, Marcelo- Una polemica destinata a non finire qui. Dopo il netto calcio di rigore negato al Bayern Monaco, è esplosa la rabbia della compagine tedesca. Ad alimentare il rammarico è stato lo stesso Marcelo, protagonista del fallo di mano in piena area di rigore. Il difensore del Real ha ammesso: “Mentirei se dicessi che […] L'articolo Real-Bayern, Marcelo ammette: “Era rigore, ma il calcio è così”. Intanto ...

Real Madrid-Bayern Monaco 2-2 - ora Zidane può entrare nella storia : Real Madrid-Bayern Monaco- Un 2-2 che proietta il Real Madrid in finale di Champions League per la 3a volta consecutiva. Un match caratterizzato da polemiche e da grande spettacolo calcistico. Passa il Real Madrid. Zinedine Zidane raggiunge la sua 3a finale di Champions in 3 anni di carriera da allenatore. Un record assoluto. RAGGIUNTI CAPELLO […] L'articolo Real Madrid-Bayern Monaco 2-2, ora Zidane può entrare nella storia proviene da ...

Champions League - Real Madrid in finale : brividi e 2-2 contro il Bayern Monaco - Benzama fa il Ronaldo : È il Real Madrid la prima finalista della Champions League 2017-2018: la squadra allenata da Zinedine Zidane ha pareggiato 2-2 in casa contro il Bayern Monaco e, forte del successo esterno , 2-1, ...

Champions League : ecco le quote William Hill per Liverpool-Roma e Bayern-Real : Tifosi in fibrillazione per i match di ritorno di Champions League. Ad accompagnare il sogno giallorosso le quote Maggiorate di William Hill anche sugli avvenimenti live. Inoltre, con il codice ITA100 il bookmaker offre 100 euro di bonus ai nuovi utenti. Quello al Bernabéu sarà il 26° incontro europeo tra Real Madrid e Bayern Monaco: con dodici vittorie contro undici, gli spagnoli sono in vantaggio sui tedeschi. Il successo dei blancos, che sono ...

Real-Bayern 2-2 - Zidane : 'Abbiamo sofferto - ora la finale' : Roma, 2 mag. , askanews, Implacabile Real Madrid. I blancos grazie al 2-1 dell'andata e al pareggio casalingo , 2-2, del Bernabeu, eliminano il Bayern Monaco e conquistano la terza finale consecutiva, ...