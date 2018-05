Rapine in serie a Roma | arrestato un tunisino

ilgiornale

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Ventimiglia - Stava diventando l'incubo di zona Termini, a. Più che altro nei confronti di sprovvedute donne che venivano rapinate per strada o all'ingresso delle proprie abitazioni. Tre i colpi dei quali è stato riconosciuto colpevole, tutti commessi nell'ultimo mese, in un crescendo di violenza. Labiedh Abdelhaifidh, 25 anni,, aveva capito che ormai le forze dell'ordine erano sulle sue tracce. Pertanto, aveva deciso di fuggire a Barcellona, probabilmente come prima tappa verso la Tunisia, ma la sua corsa è stata interrotta dalla polizia di frontiera al confine italo francese di Ventimiglia, in provincia di Imperia. Quando gli agenti hanno visto che era sprovvisto dei documenti, hanno subito approfondito i controlli, scoprendo che era ricercato come rapinatore seriale. E' così stato scattato il fermo di indiziato di delitto. L'ampio curriculum criminale di Labiedh inizia ...