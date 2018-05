Ranking Uefa | il Real Madrid elimina il Bayern Monaco e l’Italia sorride

calcioweb.eu

: #RankingUefa, il #RealMadrid elimina il Bayern Monaco e l'#Italia sorride - CalcioWeb : #RankingUefa, il #RealMadrid elimina il Bayern Monaco e l'#Italia sorride - gabrieleburini : #Italia, il terzo posto nel ranking #Uefa è salvo, ma #Germania e #Francia incombono @AgentiAnonimi -

(Di mercoledì 2 maggio 2018), ecco la classifica aggiornata – Nella giornata di ieri si è disputata la prima semifinale di Champions League, il pareggio contro ilha permesso aldi staccare il pass per la finale, risultato che porta un vantaggio all’Italia anche dal punto do vista del. La Germania aveva infatti la possibilità di accorciare ulteriormente grazie al, alla fine si è dovuta accontentare di rosicchiare solo 14 centesimi. La classifica generale è guidata dalla Spagna, sul secondo gradino l’Inghilterra, poi al terzo posto l’Italia., ecco la classifica aggiornata 1° 105,999 España (Spagna) 2 squadre in/5 squadre out 2° 79,463 England (Inghilterra) 2 squadre in/5 squadre out 3° 75,916 ITALIA 1 squadra in/5 squadre out 4° 71,427 Deutschland (Germania) 7 squadre out 5° 56,248 France (Francia) 1 ...