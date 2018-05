Ranieri-Nantes | che scintille | Il presidente è scontento? Che mi esoneri

Ranieri avvistato a Londra : 'Ma il mio futuro è al Nantes' : NANTES - 'Non è che se vado a Londra, vuol dire che voglio trasferirmi in Inghilterra, e se mi reco a Roma non è perché sto pensando di allenare in Italia. Sono qui, ho firmato un contratto di due ...

Nantes - Ranieri : 'Gattuso non è solo grinta - il suo Milan gioca bene' : Claudio Ranieri, allenatore del Nantes, in una lunga intervista alla Gazzetta dello sport si sofferma anche sul momento del Milan: 'Il Milan può arrivate in Champions? Difficile: deve vincere sempre e sperare in combinazioni favorevoli. Anche Gattuso sta svolgendo un lavoro ...

Ranieri si candida : Lascerei il Nantes per allenare l'Italia : Claudio Ranieri si sta dimostrando un allenatore di assoluto valore anche in Ligue 1. L'ex allenatore di Inter, Roma, Juventus e Fiorentina, infatti, con il suo Nantes si trova al quinto posto in classifica alle spalle di squadre più quotate come Psg, Monaco, Lione e Marsiglia. Il tecnico romano si trova bene in Francia e dopo l'inaspettato esonero da parte del Leicester ha trovato un'altra sfida che sta ampiamente ...

Ranieri : 'Se la Nazionale mi chiama lascio il Nantes' : 'Qualsiasi allenatore italiano vorrebbe allenare la Nazionale. Io ho un contratto di due anni con il Nantes, non ho avuto alcun contatto e quindi non posso dire nulla. Ma, se dovessi ricevere una ...