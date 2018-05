Rai | porte aperte agli studenti in tutta Italia per anteprima docufiction su Moro

Rai : nuovi studi a Milano. Si trasloca da Mecenate al Portello (Fiera) : Milano Portello La Rai di Milano apre la porta – anzi, il Portello – ad una nuova era. E si prepara al trasloco. Il CdA del servizio pubblico ha infatti dato un primo ma significativo via libera al progetto che porterà al trasferimento del Centro di Produzione milanese di Via Mecenate presso gli ex padiglioni 1 e 2 di Milano Fiera, nel quartiere Portello. Dopo anni di valutazioni e trattative, l’azienda di Viale Mazzini ha ...

Rai Milano lascia Mecenate : il centro di produzione si sposterà al Portello : Una sede del centro di produzione della Rai di Milano, quella di via Mecenate 76, nella periferia sud-est della città, chiuderà presto i battenti. Il consiglio di amministrazione del servizio pubblico radiotelevisivo ha accolto la proposta di Fondazione Fiera Milano per spostare la sede nei padiglioni dell'ex polo fieristico in zona Portello, come recita il comunicato, "per la razionalizzazione degli spazi Rai nel capoluogo lombardo". ...

Claudio Baglioni - Hunziker - Favino e i vertici Rai pizzicati a cena insieme : Sanremo bis alle porte? : Claudio Baglioni, Michelle Hunziker, Favino e i vertici Rai pizzicati a cena insieme. Sanremo bis per il trio? Michelle Hunziker, Claudio Baglioni, Pierfrancesco Favino, Mario Orfeo (Direttore Generale Rai), Angelo Teodoli e Claudio Fasulo (direttore e vice di Rai1): tutti riuniti in un ristorante romano, assieme, seduti allo stesso tavolo. Oltre ai suddetti, alla medesima […] L'articolo Claudio Baglioni, Hunziker, Favino e i vertici Rai ...

Rai : Fondazione Fiera Milano candida padiglioni Portello per nuova sede : Milano, 6 apr. (AdnKronos) - Fondazione Fiera Milano candida i padiglioni 1 e 2 dell’ex polo fieristico al Portello in risposta all’indagine di mercato bandita da Rai nell’ottobre 2017 per individuare immobili da adibire a Centro di Produzione Rai di Milano. Lo ha reso noto l’assessore all’Urbanisti

Ostia - aggressione a reporter Rai : Roberto Spada a processo : L'imputato segue l'udienza in videoconferenza dal carcere di Tolmezzo dove si trova detenuto con il 41 bis -

Gerry Scotty : "Caro Fabrizio Frizzi - non saRai più il mio avversario - ma ti porterò nel cuore" : "Caro amico ti scrivo, e sinceramente non avrei mai pensato di scriverti le cose che sto per dirti". Gerry Scotti affida al quotidiano La Stampa il suo ultimo messaggio a Fabrizio Frizzi. Il conduttore scrive una lettera e si rivolge direttamente all'amico scomparso, ricordando i messaggi che erano soliti scambiarsi.Si legge sulla Stampa:Li ho conservati tutti: dai semplici auguri di Natale o di Pasqua, ai tuoi auguri per i miei sessant'anni, ...

IL NEMICO ALLE PORTE/ Su Iris il film con Jude Law e Ed Harris (oggi - 26 febbRaio 2018) : Il NEMICO ALLE PORTE, il film in onda su Iris oggi, lunedì 26 febbraio 2018. Nel cast: Jude Law e Bob Hoskins, alla regia Jean-Jacques Annaud. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Mon, 26 Feb 2018 20:21:00 GMT)

Lutto in Rai. È morto improvvisamente nella notte. Giornalista stimato da tutti - con una carriera brillante e ricca di successi : “Ti porteremo sempre nel nostro cuore” : Una morte improvvisa e inaspettata ha colpito un Giornalista molto stimato dai colleghi e apprezzato dai telespettatori che per anni lo hanno seguito con interesse. Stroncato da un infarto se ne è andato all’età di 55 anni Carlo Carione, Giornalista Rai dal 2000, del Tgr e di Rai Sport. Una vita nel giornalismo sportivo, iniziato negli anni Ottanta all’agenzia di stampa Rotopress dove si sono formati tanti giornalisti napoletani. “Carlo ...

IL NEMICO ALLE PORTE/ Su Rete 4 il film con Jude Law e Rachel Weisz (oggi - 21 febbRaio 2018) : Il NEMICO ALLE PORTE, il film in onda su Rete 4 oggi, mercoledì 21 febbraio 2018. Nel cast: Jude Law, Rachel Weisz e Ed Harris, alla regia Jean-Jacques Annaud. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 10:05:00 GMT)