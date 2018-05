Rai | nuovo cda entro il 30 giugno | ecco come candidarsi

Nuovo tRailer per Ant-Man and The Wasp - nei cinema il 14 agosto : ROMA – Mentre in tutto il mondo Avengers: Infinity War domina il box office con incassi da record, l’Universo cinematografico Marvel riporta sul grande schermo il più piccolo dei supereroi con il Nuovo capitolo Ant-Man and The Wasp. Diretto da Peyton Reed, il film arriverà nelle sale italiane il 14 agosto, anche in 3D. Ant-Man […]

State of Decay 2 : aperte le iscrizioni per la beta con un nuovo tRailer : State of Decay 2 è la prossima esclusiva Microsoft, successiva a Sea of Thieves, che ben presto farà discutere di sè dopo la prima edizione che ha riscosso un certo interesse nella serie. Undead Labs ha pubblicato un gameplay trailer dove non vengono mostrate particolari novità o sorprese all’interno del gioco ma ne evidenziano la sua “meccanica” ovvero uccidere e mettersi in salvo dagli zoombie scovando in giro per la mappa ...

Ant-Man and The Wasp : il full tRailer del nuovo cinecomic Marvel - Best Movie : In compenso, la villain della situazione è Ghost , che ha il potere di "smaterializzare" il proprio corpo ed è assolutamente intenzionata a conquistare il mondo. A fermarla, oltre a Scott Lang, sarà ...

QUALCOSA DI NUOVO/ Su Rai 1 il film con Paola Cortellesi (oggi - 2 maggio 2018) : QUALCOSA di NUOVO, il film in onda su Rai 1 oggi, mercoledì 2 maggio 2018. Nel cast: Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Eduardo Valdarnini. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 09:50:00 GMT)

Il nuovo tRailer di Gran Turismo Sport ci ricorda le novità introdotte con l'aggiornamento 1.18 : Gran Turismo Sport, un'altra delle esclusive di peso di PS4, torna sotto i riflettori dopo la recente aggiunta dell'Audi Vision Gran Turismo e dell'Audi e-tron Vision Gran Turismo, con un nuovo trailer focalizzato sulle novità introdotte con l'aggiornamento 1.18.Come segnala Dualshockers, nel caso siate tra coloro che si sono persi l'update, ecco che Sony Interactive Entertainment pubblica il video "promemoria" giusto per voi.Il filmato si ...

Qualcosa di nuovo in prima tv su Rai 1 : film 2 maggio 2018 : In alternativa è possibile seguire il film anche in diretta streaming sul sito ufficiale della Rai . Qualcosa di nuovo: cast e curiosità film del 2016, diretto da Cristina Comencini . La pellicola è ...

Nuovo tRailer di Red Dead Redemption 2 arriva il 2 maggio - cosa aspettarsi : Vi eravate dimenticati di Red Dead Redemption 2? Speriamo di no, anche se ultimamente le voci su un possibile reveal imminente iniziavano a raffreddarsi, nonostante il gioco sia in uscita nel mese di ottobre. Eppure, ecco che Rockstar si sveglia dal "letargo" e ci alletta con un annuncio bomba: il prossimo 2 maggio (cioè domani, mercoledì) l'attesissimo titolo riceverà un Nuovo trailer, che verrà rilasciato online. Rockstar Games, finora, ...

Dogman : il nuovo violento tRailer del film di Matteo Garrone - Best Movie : Tra i film più attesi in programma al Festival di Cannes 2018 , figura sicuramente Dogman , nuovo lavoro di Matteo Garrone . La storia, ispirata a un fatto di cronaca nera avvenuto nel 1988, vede per protagonista Marcello, un uomo mite e tranquillo la cui vita è divisa tra il proprio lavoro come toelettatore di cani e la figlia Sofia. Ad agitare la sua ...

Red Dead Redemption 2 : un nuovo tRailer sarà mostrato mercoledì : A sorpresa, Rockstar ha annunciato tramite i propri canali social che un nuovo trailer di Red Dead Redemption 2 sarà pubblicato mercoledì 2 maggio, alle 17 ore italiane. Nonostante sia uno dei più attesi del 2018, il gioco non ha ancora mostrato a fondo le sue carte e tutt'ora sappiamo ancora molto poco di questo secondo capitolo.Proprio per questo non possiamo che essere estremamente curiosi di sapere cosa questo trailer #3 abbia in serbo per ...

L'affascinante Inked si mostra in un nuovo tRailer che celebra l'arrivo del gioco su Steam : Inked è un peculiare puzzle-adventure game disegnato a mano che è recentemente arrivato su Steam al prezzo di circa 16€, e per festeggiare il suo debutto gli sviluppatori hanno pubblicato un trailer nuovo di zecca che mostra alcuni sketch preliminari e un buon numero di sequenze di gameplay inedito.Il gioco propone una miriade di rompicapi da risolvere ed è realizzato con un avvolgente stile grafico. Saremo l'"Eroe senza nome", impegnato a ...

Domenica In - Mara Venier al posto di Cristina Parodi/ La conferma su Instagram : da settembre di nuovo in Rai : Mara Venier prende il posto di Cristina Paodi a Domenica In? La bionda conduttrice conferma su Instagram in risposta ad alcuni fan. Da settembre il ritorno in Rai?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:50:00 GMT)

Aeroporto Bergamo - inaugura il nuovo volo per Kharkiv in UcRaina : Teleborsa, - E' stato inaugurato il nuovo volo da Milano Bergamo a Kharkiv in Ucraina . La compagnia aerea Ukraine International Airlines ha effettuato il primo collegamento volo sabato 28 aprile 2018 ...

