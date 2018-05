: Ragusa, sequestro 6,5 t di marijuana - NotizieIN : Ragusa, sequestro 6,5 t di marijuana - CybFeed : #News #Ragusa, sequestro 6,5 t di marijuana -

La Polizia di Stato diha individuato e sequestrato serre in cui erano coltivate 15.000 piante di cannabis sativa. La scoperta è stata possibile anche grazie all'utilizzo di un drone. Personale della Squadra mobile die del commissariato di Vittoria hanno sequestrato complessivamente 6.500 chilogrammidi cannabis, per un valore stimato in diversi milioni di euro, e arrestato il coltivatore.(Di mercoledì 2 maggio 2018)