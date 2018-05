Quanto lo stress può incidere sul nostro peso corporeo

meteoweb.eu

(Di mercoledì 2 maggio 2018) Loè una condizione psicofisica di natura emotiva, cognitiva o sociale, che la persona mette in atto in risposta a compiti che sono valutati come eccessivi. In base alla durata delloè possibile distinguerlo in: “Acuto” se lo stimolo si verifica una volta sola e ha una durata limitata, “Cronico” se invece permane nel tempo, investendo diverse sfere di vita e costituisce un ostacolo al perseguimento degli obiettivi personali. Si parla invece di “cronico intermittente” quando losi presenta ad intervalli regolari, con una durata limitata e un buon livello di prevedibilità. In base alla durata è possibile che l’organismo accusi dei forti colpi in proporzione agli eventianti. In molti casi lopuò portare ad un abbassamento delle difese immunitarie, si parla quindi di di, in altri casi invece, può ...